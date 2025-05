Nach Husarenritt: Fivers müssen jetzt zu Hard

War das ein spannendes Match der Margaretner in der Hollgasse. Nach Verlängerung bezwangen die “jungen Wilden” die Cupsieger aus Schwaz und stehen im Liga-Halbfinale.

“Was für eine Spannung. Ich bin stolz auf die Burschen”, so die erste Reaktion von Fivers-Manager Thomas Menzl. Und: “Wir stehen schon zum 20. Mal im Liga-Halbfinale – das muss uns erst einmal wer nachmachen.” Wobei die Hürde jetzt immer höher wird: Am 17. Mai ist Hard der Gegner, erstes Spiel auswärts (live im TV). Spiel zwei in der Hollgasse ist am 20./21. Mai, ehe der 23. Mai als dritter Termin geplant ist. Der Modus ist weiterhin Best-of-three, also zwei gewonnene Spiele.

Große Leidenschaft

Stolz auf sein Team, das am Ende mit 2:1 gegen den aktuellen Cup-Sieger Schwaz gewonnen hat, ist auch Fivers-Trainer Peter Eckl: “Das war ein Sieg mit ganz großer Leidernschaft. Respekt vor Schwaz, aber ganz großer Respekt für meine junge Mannschaft, die vor dieser heißen Kulisse in der Verlängerung ganz viel richtig gemacht hat.” Geht es so weiter, könnte sogar der Meistertitel möglich sein.

Sehnsucht nach Titel

Die Sehnsucht der Margaretner nach Titeln ist da – zu lange ist der letzte Erfolg schon her: 2021 der Cup-Triumph, 2018 die Meisterschale. Nach vier Jahren ist es wieder Zeit, ist für Peter Eckl klar: “Wir glauben daran, dass wir wieder reif sind, um nach vielen Jahren den Titel zu holen”, sagte er im November im Interview mit dem Fivers-Magazin “Time Out”. Jetzt können es seine Burschen beweisen.

Aktuelle Infos online unter Fivers