Noch mehr Polizisten braucht unsere Stadt

Unter großem Getöse wurde in der Inneren Stadt nun ein neuer Polizei-Info-Store eröffnet. Er soll mehr Bewerber für den Polizeiberuf begeistern. Auch die Stadt steht hinter der Aktion.

Diesmal sind sich Innenminister Gerhard Karner, Bürgermeister Michael Ludwig und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl einig: Die Stadt braucht mehr Polizisten. „Der neue Infostore wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, noch mehr Menschen für den Beruf der Polizistin und des Polizisten begeistern zu können und somit eine wahre Bereicherung sein“, so Ludwig. Und Pürstl sieht „in der Eröffnung des gut sichtbaren Info-Stores auf der stark frequentierten Ringstraße einen weiteren Meilenstein“. Denn: „Der Info-Store ist ein weiterer Beitrag zur Personaloffensive“, so Minister Karner.

Das kann der Info-Store

Es wird ein Einblick in viele Polizeibereiche und Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben. Monatlich werden wechselnde Schwerpunktthemen geboten. Mittels einer VR-Brille ist die Teilnahme an einer virtuellen Motorradfahrt möglich. Auch Uniformteile und Ausrüstungsgegenstände sind zu sehen. Der Info-Store am Schottenring 10 im 1. Bezirk dient als Ergänzung zum Recruiting Center im 2. Bezirk (Ausstellungsstraße 44). Der neue Info-Store hat Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet (Anmeldung ist nicht erforderlich).

Mehr Aufnahmen

Die Polizei-Bemühungen der letzten Jahre nach mehr Nachwuchs tragen Früchte: Im letzten Herbst (Aufnahmetermine September und Dezember) konnten die Aufnahmezahlen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden: 320 Schüler wurden diesmal aufgenommen, 2022 waren es 140.

Bilder unten: Die Eröffnung mit Innenminister Karner, Bürgermeister Ludwig und Polizeipräsident Pürstl

(alle Bilder: Landespolizeidirektion Wien).