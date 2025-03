Fahrgast-Befragung: Badner Bahn bekommt Bestnoten

Die jährliche Fahrgastbefragung der Badner Bahn ergab mit der Schulnote 1,6 die bisher höchste Gesamtzufriedenheit. 87 Prozent der 937 befragten Fahrgäste waren rückblickend auf 2024 mit der Badner Bahn zufrieden.

Seit über 130 Jahren verbindet die meistgenutzte Regionalbahn Österreichs die Stadtzentren von Wien und Baden. Für rund 40.000 Fahrgäste pro Tag ist die Badner Bahn Wegbegleiterin am Arbeitsweg, am Weg in die Schule, bei der Shoppingtour in Europas größtes Einkaufszentrum oder für Kultur, Freizeit und Ausflüge ins Grüne. Und diese zeigen sich von dem Angebot begeistert. Die jährliche Fahrgastbefragung der Badner Bahn ergab mit der Schulnote 1,6 die bisher höchste Gesamtzufriedenheit. 87 Prozent der 937 befragten Fahrgäste waren rückblickend auf 2024 mit der Badner Bahn zufrieden.

„Wir freuen uns sehr über das positive Fahrgastfeedback und arbeiten laufend daran, unser Angebot immer weiter zu verbessern. Die Investitionen in die Modernisierung des Fuhrparks mit barrierefreien und klimatisierten Zügen, mehr Kapazitäten zu Stoßzeiten und der Start des Nachtverkehrs kommen bei den Fahrgästen der Badner Bahn sehr positiv an“, erklärt Thomas Gruber, Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen, dem Betreiber der Badner Bahn.

Top-Bewertung in vielen Bereichen

Die Detailbetrachtung zeigt in praktisch allen abgefragten Kategorien eine Verbesserung im Vergleich zu den Ergebnissen der Fahrgastbefragungen der letzten Jahre. Die beste Bewertung erhielt die Badner Bahn in der Kategorie „Sicherheit bei der Zugfahrt“, in der sich 92 Prozent aller Befragten zufrieden zeigten. Bei den Themen „Sauberkeit der Züge“, „Auftreten und Kompetenz des Fahrpersonals“, Sitzplatzangebot und Pünktlichkeit ergeben die Bewertungen ebenfalls Top-Noten.

Neue Züge und Nachtverkehr kommen gut an

Besonders gut kommen weiterhin die neuen TW500-Garnituren bei den Fahrgästen an. Seit gut zwei Jahren sind die neuen Züge im Einsatz. Mittlerweile sind schon über 30 neue Garnituren auf der Strecke. Die neue Baureihe punktet vor allem mit mehr Sitzplätzen, Barrierefreiheit, der flexiblen Innenraumgestaltung und Klimatisierung. Insgesamt werden die TW500-Züge nach Schulnoten mit 1,7 bewertet. 86 Prozent der Befragten, die den Nachtverkehr der Badner Bahn zwischen Wien Oper und Wiener Neudorf bereits genutzt haben, waren zufrieden.

Auf der Wunschliste steht bei 56 Prozent der befragten Fahrgäste eine Ausweitung des 7,5-Minuten-Takts bis Baden. Im Störungsfall ist der Wunsch nach raschen Informationen ein wichtiger Punkt für Fahrgäste.