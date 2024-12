Notfellchen-Mittwoch: Amalia sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

AMALIA

Amalia, geboren im April 2024, ist eine lebhafte und verspielte Mischlingshündin, die voller Energie steckt. Seit Juli 2024 befindet sich die junge Hündin im Tierheim und hat sich seitdem als menschenfreundlicher und aufgeschlossener Hund gezeigt. Besonders ältere, ruhigere Kinder im Teenageralter könnten die idealen Spielkameraden für sie sein.

Energiegeladen und verspielt

Amalia ist altersgemäß sehr verträglich mit anderen Hunden und liebt es, sich mit ihnen auszutoben. Trotz ihrer Verspieltheit zeigt sie auch schon erste Fortschritte in der Erziehung. Sie kennt das Brustgeschirr und geht bereits teilweise brav an der Leine, auch wenn sie ab und zu noch ihre jugendliche Neugier und Energie durch das Ziehen an der Leine ausdrückt.

Ein Zuhause abseits vom Verkehr

Da Amalia noch viel lernen muss und viel Aufmerksamkeit braucht, suchen wir für sie ein Zuhause bei Menschen, die genügend Zeit für ihre Ausbildung und Beschäftigung haben. Ihr neues Heim sollte stadttauglich sein, aber dennoch in einer ruhigeren Gegend liegen, fernab von stark befahrenen Straßen. Amalia ist eine aufgedrehte, aber auch sehr kuschelbedürftige Maus, die es liebt, Zeit mit ihren Menschen zu verbringen und ihnen viel Freude bereiten wird.

Wenn Sie auf der Suche nach einem treuen und energiegeladenen Begleiter sind, der bereit ist, die Welt mit Ihnen zu entdecken, dann könnte Amalia genau die Richtige für Sie sein!

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.