Notfellchen-Mittwoch: Leo sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LEO

Leo, ein kleiner Mischlings-Senior, geboren im November 2012, sucht dringend ein neues, liebevolles Zuhause. Hier erfahrt ihr mehr über diesen besonderen Hundesenior, der sich über einen ruhigen Ort mit verständnisvollen Menschen freuen würde.

Ein Charakterkopf mit Geschichte

Leo hat sein bisheriges Leben in einer Wohnung verbracht und ist daher bereits stubenrein. Auch das Alleinbleiben hat er in seinem letzten Zuhause gelernt, wird dies aber im neuen Heim sicherlich etwas auffrischen müssen. Der kleine Rüde ist kastriert und hat sich in den letzten Jahren zu einem liebenswerten, wenn auch etwas eigenwilligen Senior entwickelt. Bei fremden Menschen benötigt er eine kurze Kennenlernphase, in der er sich langsam an die neuen Gesichter gewöhnen kann.

Kuschelzeit und Brustgeschirr – Leo lernt dazu

Mit etwas Geduld hat Leo gelernt, sich sein Brustgeschirr stressfrei anziehen zu lassen. Hat er erst einmal Vertrauen gefasst, liebt er es zu kuscheln und kann dabei bis zu einer Stunde ruhig und entspannt sitzen, während er gestreichelt wird. Diese kleinen Rituale genießt er sehr und sie helfen ihm, sich sicher und geborgen zu fühlen.

Ein Einzelgänger auf vier Pfoten

Leo ist in seinem bisherigen Leben nur selten auf andere Hunde getroffen und steht ihnen entsprechend skeptisch gegenüber. Auch mit Katzen kann er sich nicht anfreunden. Aus diesem Grund sucht Leo ein Zuhause in einer ruhigen, ländlichen Umgebung, ohne andere Tiere. Er wäre am glücklichsten in einem Haushalt ohne Kinder, wo er die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.

Leo ist ein lernwilliger Begleiter

Trotz seines fortgeschrittenen Alters zeigt Leo eine bemerkenswerte Lernbereitschaft. Er bemüht sich sehr, neue Dinge zu lernen und zeigt sich dabei als geduldiger und williger Schüler. So fährt er beispielsweise brav im Auto mit und kann in stressfreien Situationen ruhig an der Leine gehen.

Ressourcenverteidigung – Training notwendig

Ein Aspekt, an dem Leos zukünftige Besitzer noch arbeiten müssen, ist seine Ressourcenverteidigung. Futter und Spielsachen verteidigt er gegenüber Menschen und zeigt dabei ein starkes Territorialverhalten. Mit gezieltem Training und der richtigen Herangehensweise kann Leo jedoch lernen, dieses Verhalten zu ändern und sich im neuen Zuhause wohler zu fühlen.

Wer gibt Leo ein liebevolles Zuhause?

Leo ist ein kleines Notfellchen, das sich nach einem ruhigen und sicheren Ort sehnt, an dem er seinen Lebensabend verbringen kann. Seine zukünftigen Besitzer sollten Erfahrung mit Hunden haben und ihm die nötige Zeit und Geduld schenken, die er braucht, um Vertrauen aufzubauen. Wenn Sie einen Platz für einen liebenswerten Einzelgänger haben, der mit seiner treuen und verschmusten Art Ihr Leben bereichern könnte, dann könnte Leo genau der richtige Begleiter für Sie sein.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Leo kennenlernen und ihm ein neues Zuhause bieten möchten.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.