Notfellchen-Mittwoch: Lotte sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LOTTE

Lotte ist eine bezaubernde Mops-Hündin, die im Januar 2024 das Licht der Welt erblickte. Seit Oktober 2024 lebt sie im Tierheim und wartet sehnsüchtig auf ihre zweite Chance. Mit ihrer fröhlichen und zugleich vorsichtigen Art erobert sie schnell die Herzen der Menschen, die sie kennenlernen. Trotz ihres jungen Alters bringt Lotte bereits viele liebenswerte Eigenschaften mit, die sie zu einem besonderen Begleiter machen.

Lottes Persönlichkeit – Liebenswert und vorsichtig

Lotte ist ein quirliges und menschenfreundliches Wesen, das den Kontakt zu ihren Bezugspersonen sehr genießt. Sie versteht sich gut mit anderen Hunden und freut sich über Gesellschaft auf vier Pfoten. Jedoch hat sie Angst vor Kindern, weshalb ein kinderloser Haushalt für sie das Beste wäre. Ihre Vergangenheit, die sie hauptsächlich in Innenräumen verbracht hat, hat dazu geführt, dass sie das Leben draußen erst noch entdecken muss. Doch mit ihrer Neugier und Offenheit wird sie sicher schnell neue Abenteuer annehmen.

Was Lotte bereits kann

Lotte kennt das Tragen eines Brustgeschirrs und das Laufen an der Leine, was Spaziergänge mit ihr unkompliziert macht. Zudem ist sie stubenrein und bringt somit eine gute Grundlage für das Leben in einem neuen Zuhause mit. Ihre zukünftige Familie sollte jedoch Geduld und Verständnis mitbringen, um Lotte dabei zu helfen, sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen.

Ein Zuhause für Lotte

Für Lotte suchen wir ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land. Ein Garten wäre ein großer Vorteil, damit sie nach Herzenslust toben und die Natur in ihrem eigenen Tempo entdecken kann. Ihre neue Familie sollte bereit sein, Lotte mit viel Liebe und Geduld zu begleiten und ihr die Sicherheit zu geben, die sie benötigt.

Warum Lotte ein Herzstück ist

Lotte ist mehr als nur ein süßer Mops – sie ist ein Schatz, der mit der richtigen Familie aufblühen wird. Wer Lotte ein Zuhause schenkt, bekommt eine loyale, fröhliche und charmante Begleiterin, die es verdient, die schönen Seiten des Lebens kennenzulernen.

Wenn Sie Lotte ein liebevolles Zuhause bieten möchten, wenden Sie sich bitte an das Tierheim unter der Tiernummer 258848. Lotte wartet sehnsüchtig darauf, Teil Ihrer Familie zu werden!

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).