Notfellchen-Mittwoch: Alfa sucht einen neuen Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ALFA

Alfa ist ein 9 Monate junger menschenfreundlicher Mischlingsrüde, der erst im Mai 2023 ins Tierschutzhaus Vösendorf gezogen ist. Mit Hündinnen ist der hübsche Vierbeiner gut verträglich. Innenräume möchte er erst in kleinen Schritten kennenlernen, um auch entspannen und zur Ruhe kommen zu können. Auch Hundebegegnungen an der Leine möchte er noch stressfrei meistern lernen. Daher sucht der hübsche Alfa ruhige, geduldige Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause am Stadtrand oder am Land geben.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.