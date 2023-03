Notfellchen-Mittwoch: Chihuahua-Welpen gerettet

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Rosalie, Sunny, Flecki und Lea

Rosalie, Sunny, Flecki und Lea sind vier Chihuahua-Welpen, die Anfang 2023 bei einem illegalen Verkauf aus einem Auto beschlagnahmt wurden und anschließend zu Tierschutz Austria kamen. Die vier Welpen sind nun knapp drei Monate jung, aufgeweckt und sehr liebesbedürftig. Aufgrund der Tollwutgefahr verbrachten die süßen Vierbeiner einen Großteil ihres Lebens in der Quarantäne und kennen deshalb noch nicht viel. Die kleinen Racker müssen das Gehen an der Leine noch erlernen und stubenrein sind die kleinen auch noch nicht. Jeder der vier Welpen freut sich über ein Zuhause in der Stadt oder am Land bei liebenswerten Menschen.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.