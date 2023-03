Notfellchen-Mittwoch: Cioara sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CIOARA

Die 7 Monate junge Mischlingshündin Cioara ist erst seit kurzem bei Tierschutz Austria. Die junge Vierbeinerin hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennen gelernt und reagiert daher in neuen Situationen sehr unsicher. Sie orientiert sich aber sehr stark an anderen Hunden, weshalb sie sich über ein Zuhause mit einem Zweithund freuen würde. Cioara versteht sich mit ihresgleichen gut und ist stubenrein. Die hübsche Junghündin kann zudem prinzipiell schon an der Leine gehen, jedoch ist sie auch hier noch teilweise sehr unsicher. Cioara freut sich auf ein Zuhause am Land mit Garten, an der Seite eines souveränen Zweithundes.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.