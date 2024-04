Notfellchen-Mittwoch: Jenny & Pearlina suchen Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Jenny & Pearlina

Die beiden Katzendamen Jenny und Pearlina kamen im vergangenen Jahr aus einem Animal Hoarding-Fall ins Tierschutzhaus Vösendorf. Die beiden Stubentiger waren bei ihrer Ankunft völlig verschreckt, mittlerweile ist Pearlina aufgetaut, schmiegt sich an Menschen an und lässt sich gerne streicheln. Jenny hingegen ist noch etwas schüchterner, jedoch super neugierig. Für Leckerlies kommen beide immer her. Da beide zu Durchfall neigen, bekommen sie nur hochwertiges Nassfutter mit viel Fleischanteil. Leider sind beide Katzen unsauber, da im vorherigen Zuhause keine Katzenklos vorhanden waren und sie nie gelernt haben, diese zu benutzen. Pfleger und Tiertrainer arbeiten intensiv mit den beiden. Das hübsche Katzendamen-Paar sucht eine Wohnung mit gesicherter/m Terrasse/Balkon oder Haus mit gesichertem/ausbruchssicheren Garten.

Interessenten können sich telefonisch an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 oder per Mail an katzenvergabe@tierschutz-austria.at wenden.