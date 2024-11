Notfellchen-Mittwoch: Raven sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

RAVEN

Die junge Mischlingshündin Raven, geboren im Januar 2023, wartet seit Juli 2024 sehnsüchtig im Tierheim auf ihr neues Zuhause. Raven ist kniehoch und bringt nicht nur viel Energie, sondern auch eine große Portion Zuneigung mit. Rassetypisch zeigt sich die Schäfer-Mix-Dame als sportlicher Wirbelwind, der Bewegung und Auslastung liebt – dennoch darf bei ihr das Kuscheln nicht zu kurz kommen.

Freundlich und verträglich, aber nicht für Kinder geeignet

Raven ist freundlich zu Menschen und verträglich mit anderen Hunden, zeigt jedoch deutlichen Stress im Tierheimalltag. Während sie bei Spaziergängen außerhalb des Tierheims brav an der Leine geht, ist sie im Tierheimumfeld unruhig und zieht stark. Ein harmonisches Zusammenleben mit Kindern im gleichen Haushalt ist für sie leider nicht geeignet, da sie ein ruhiges und beständiges Umfeld braucht, in dem sie zur Ruhe kommen kann.

Ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land

Für Raven suchen wir Menschen mit ausreichend Zeit und Geduld, die ihr ein liebevolles Zuhause in einem ruhigen Umfeld bieten können – idealerweise am Stadtrand oder auf dem Land. Die aktive Hündin braucht tägliche Bewegung, Beschäftigung und viel Aufmerksamkeit, um glücklich zu sein. Wer ihr diese Voraussetzungen bieten kann, wird in Raven eine treue, sportliche und verschmuste Begleiterin finden, die mit Liebe und Begeisterung ihr neues Zuhause bereichern wird.

Bereit für ein neues Kapitel

Raven wartet sehnsüchtig auf die Chance, ihr Leben in einem liebevollen Zuhause neu zu beginnen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Raven kennenlernen möchten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.