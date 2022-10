Online-Auktion für den wissenschaftlichen Nachwuchs

Zum Ersten – zum Zweiten – zum Dritten! Sie lieben Kunst? Sie möchten Wissenschaft unterstützen? Dann bieten Sie bei der Online-Kunstauktion der TU Wien Foundation noch bis 13. Oktober 2022 mit.

Kunst und Wissenschaft

Seit der Antike haben Kunst und Wissenschaft eine spannende und spannungsvolle Beziehung. Wissenschaftler suchen nach objektiven Erklärungen, Künstler stellen die Welt aus subjektiver Sicht in Frage. Neugierde und ein permanentes Infragestellen vereint die exakte Disziplin der Naturwissenschaft und die als frei geltende Kunst. Immer wieder nähern sich die beiden Disziplinen in besonderem Maße an, denn sie können sich gegenseitig zu innovativen Ideen inspirieren – insbesondere in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen und Transformationen.

Online-Kunstauktion

Auch die TU Wien Foundation bringt die Kunst und die Wissenschaft zusammen. In Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Auktionshauses Dorotheum findet die Online-Kunstauktion noch bis 13. Oktober 2022 statt.

Für Kunstliebhaber bietet sich die Gelegenheit, ihre Sammlungen um einzigartige Unikate und erlesene Sondereditionen zu erweitern. In der Auktionsliste finden sich bekannte Künstler_innen wie Erwin Bohatsch, Gunter Damisch, Heinrich Dunst, Michela Ghisetti oder auch Friedensreich Hundertwasser, Christoph Palaschke, Herbert Scheibl ebenso wie Geheimtipps.

Finden Sie Ihr Lieblingsbild, steigern Sie mit und unterstützen so den wissenschaftlichen Nachwuchs: www.dorotheum.com/TUWienFoundation