Alles über den Opernball 2025: Programm, Gäste, Highlights

Die Eröffnung des Wiener Opernballs verspricht 2025 ein musikalisches Highlight zu werden. Unter der Leitung von Cornelius Meister wird das Orchester der Wiener Staatsoper die festliche Zeremonie begleiten.

Nadine Sierra ©Gregor Hohenberg / Juan Diego Florez ©Gregor Hohenber

Die Solisten Nadine Sierra und Juan Diego Flórez interpretieren klassische Werke von Johann Strauß Sohn. Sierra bringt den “Frühlingsstimmenwalzer” zu Gehör, während Flórez “Bella Enamorada” aus der Zarzuela El último romántico präsentiert. Gemeinsam mit Maria Nazarova und Daniel Jenz singen sie zum Abschluss “Alle maskiert” aus Eine Nacht in Venedig. Auch das Orchester widmet sich Strauß mit dem Csárdás aus Ritter Pásmán.

Ballett-Highlight: Kaiserwalzer in neuer Choreografie

Das Wiener Staatsballett und die Ballettakademie begeistern mit einer Neukreation des “Kaiserwalzers”, choreografiert von Ballettdirektor Martin Schläpfer. Die Kostüme für diese Darbietung stammen von der Schweizer Designerin Ida Gut.

Der Ballabend live im Fernsehen

Der ORF bringt den Opernball direkt ins Wohnzimmer. Die Übertragung beginnt am 27. Februar um 20:15 Uhr auf ORF 2 und ORF ON und dauert bis nach Mitternacht. Die feierliche Eröffnung startet um 22:00 Uhr nach dem Eintreffen des Bundespräsidenten. Eine humorvolle Zusammenfassung des Abends folgt am 28. Februar um 20:15 Uhr unter dem Titel Alles Opernball.

Opernball im Zeichen der Solidarität

Auch 2025 setzt der Opernball ein Zeichen der sozialen Verantwortung. Ein Aufschlag von 35 Euro pro Eintrittskarte sowie ein 10%-Aufschlag auf Gastronomieerlöse fließen an die Hilfsinitiative “Österreich hilft Österreich”. Diese von ORF und Hilfsorganisationen getragene Initiative unterstützt Menschen in Not.

Benefiz-Auktion: Kunst für den guten Zweck

Ein weiteres Zeichen der Solidaritat setzt Jakob Grabmayr, Sohn des verstorbenen Künstlers Franz Grabmayr. Er stellt das Werk Rote Felsenwand (2009) für das Plakatsujet zur Verfügung. Dieses wird im Dorotheum online versteigert. Die Auktion startet am 17. Januar und läuft bis zum 5. März 2025. Der Reinerlös kommt ebenfalls “Österreich hilft Österreich” zugute.

Farbenprächtiger Blumenschmuck

Doll’s Blumen Wien sorgt erneut für die florale Gestaltung des Opernballs. Die diesjährige Dekoration, entworfen von Maryam Yeganehfar und Emil Doll, orientiert sich an barocker Üppigkeit und niederländischen Blumenstillleben. Eine bunte Palette aus Ranunkeln, Rittersporn, Tulpen und Rosen, kombiniert mit Früchten und Gemüse, setzt spektakuläre Akzente.

Neues kulinarisches Konzept: Steirereck & Friends

Erstmals bietet das Steirereck in Kooperation mit anderen Spitzenköchen eine exklusive kulinarische Erfahrung. Heinz Reitbauer präsentiert gemeinsam mit Philipp Rachinger (Mühltalhof) und dem Mochi-Team aus Wien ein speziell für den Ball kreiertes Genusskonzept.

Exklusive Ballspenden: Duft, Kunst und Edelsteine

Parfum “Ballroom Bohème” von WienerBlut: In Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper entwickelte WienerBlut ein Unisex-Parfum, das am Opernball vorgestellt wird. Besucherinnen erhalten eine limitierte Edition als Ballspende.

Fächer mit Brueghel-Motiv: Ein weiteres Highlight ist der exklusive Ballfächer mit dem Motiv Kleiner Blumenstrauß von Jan Brueghel d. Ä., herausgegeben vom Kunsthistorischen Museum.

Edelsteine Krampl: Handgeschliffene Eiswürfel: Die steirische Edelsteinmanufaktur Krampl stellt wiederverwendbare Edelstein-Eiswürfel zur Verfügung, die Getränke kühlen, ohne sie zu verwässern.

Partnerschaften und Sponsoren

Neben Swarovski gehören LANCÔME, Peek & Cloppenburg, Humanic und Juwelier Wagner zu den Hauptsponsoren des Opernballs. LANCÔME bietet einen Beauty-Service für Ballgäste, während Peek & Cloppenburg sowie Humanic exklusive Rabatte für Debütanten bereithalten.

Swarovski Tiara: Glanzvolle Krönung der Debütantinnen

Swarovski präsentiert auch 2025 die offizielle Tiara der Debütantinnen. Entworfen von Giovanna Engelbert, besticht das Diadem mit einer filigranen, federartigen Silhouette und symbolisiert die Unendlichkeit der Eleganz.