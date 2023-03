Ostermarkt im Schloss Schönnbrunn.

Vom 25. März bis 11. April lassen buntes Markttreiben, schwungvolle Klänge und ein vielfältiges Kinderprogramm erste Frühlingsgefühle erwachen.

Am Ehrenhof präsentieren rund 70 Aussteller täglich von 10.00 bis 18.30 Uhr ihre Produkte. Neben dem Kunsthandwerkssortiment gibt es kreative Kinderspielsachen, Papierwaren sowie handgefertigte Schmuckstücke. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kleinen können in der Osterhasenwerkstatt das Warten auf den Osterhasen kreativ ein wenig zu verkürzen. Jedes Wochenende sowie auch am Ostermontag werden Jazz- und Swingkonzerte geboten.

Programm

Jazz und Swing am Ostermarkt

Jedes Wochenende und am Ostermontag jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr vor der Osterhasenwerkstatt – freier Eintritt!

„Ostern mit Roberta Huhn“

Eine Mitmach-Rallye für Kinder

25. & 26. März / 1. – 7. April 13.00 – 17.00 Uhr

29. März / 9. & 10. April 10.00 – 17.00 Uhr

Erlebnis-Spielehäuschen, freier Eintritt, keine Anmeldung erforderlich!

Osterhasenwerkstatt

Marzipanfiguren modellieren und Frühlingsgesteck gestalten für Kinder

25. & 26. März / 1. & 2. April 13.00 – 17.00 Uhr

27. – 31. März 08.30 – 17.00 Uhr

3. – 7. April / 11. April 10.00 – 17.00 Uhr

8., 9. & 10. April 13.00 – 17.00 Uhr

Letzter Einlass jeweils 16.30 Uhr, Kostenbeitrag pro Werkstück: € 6,00

Information und Anmeldung (nur für Gruppen) unter: Osterhasenwerkstatt

Das Hof-Karussell

Täglich während der Marktöffnungszeiten

Preis: € 4,00 pro Kind und Fahrt

Robertas-Spielehäuschen

Riesenmemory, Vier-Gewinnt, österliches Wimmelbild

Täglich während der Marktöffnungszeiten

Freier Eintritt, keine Anmeldung erforderlich!

Das große Osterhasenquiz

8. April 10.00 – 18.00 Uhr

Treffpunkt: Robertas Spielehäuschen inmitten des Ostermarkt Schloss Schönbrunn

Freier Eintritt

Ostermarkt Schloss Schönbrunn

25. März bis 11. April 2023

täglich 10.00 bis 18.30 Uhr

Nähere Infos: Ostermarkt Schönbrunn