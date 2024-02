Dem Osterhasen auf der Spur in Schloss Schönbrunn

Der Ostermarkt Schloss Schönbrunn bringt den Frühling heuer schon am 16. März nach Wien.

Bis zum 2. April verwandelt sich der Ehrenhof in Schönbrunn mit schwungvollen Klängen, österlicher Kulinarik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm in ein blühendes Frühlingsfest.

Kunstwerke & Osterschmuck

Ostern steht heuer besonders früh vor der Tür und damit auch die festliche Atmosphäre des Ostermarkt Schloss Schönbrunn. Rund 70 Aussteller:innen bieten täglich von 10 bis 18 Uhr eine beeindruckende Auswahl an handgefertigten Kunstwerken, traditionellem Osterschmuck, kulinarischen Köstlichkeiten sowie vieles mehr. Das erlesene Sortiment besteht aus österlichen Dekorationsobjekten wie hochwertige Keramik, Frühlingskränze und handbemalte Ostereier in sowohl traditionellen als auch zeitgenössisch interpretierten Ausführungen. Darüber hinaus laden kreatives Spielzeug für Kinder, modern gestaltete Papierwaren und elegante Schmuckstücke zu einer Entdeckungsreise ein.

Kulinarik

Die Besucher:innen können sich auf Osterkulinarik vom Feinsten freuen, denn der Ostermarkt bietet eine verlockende Auswahl an regionalen Spezialitäten. Von süßen Leckereien wie Ostergebäck und traditionellem Kaiserschmarren bis hin zu herzhaften Köstlichkeiten wie Osterschinken und Ostergröstl. Fruchtige Bowlen und Spritzer in allen Varianten versüßen zusätzlich den Frühlingsstart – die kulinarische Reise ist ein Genuss für alle Sinne. Neben der bunten Eierschalen-Sitzlandschaft inmitten des Marktes sind die farbenfrohen Riesen-Ostereier sowie die blühenden Frühlingsblumen ein echter Blickfang und sorgen für Frühlingsgefühle am Markt.

Jazzig, spielerisch und bunt

Kinder dürfen sich erneut auf eine spaßige Mitmach-Rallye mit Roberta Huhn freuen. Zusätzlich wartet Robertas Spielehäuschen mit abwechslungsreichen Spielen wie Riesenmemory oder Vier-Gewinnt auf die kleinen Gäste. Mit dabei ist auch wieder das Hof-Karussell, das aus nostalgischen Möbelstücken besteht und durch Muskelkraft angetrieben wird. Das Highlight für die Kleinen wird das beliebte Osterhasen-Quiz am Karsamstag sein, bei dem Roberta Huhn eine kleine Überraschung für die Kinder bereithält.

Das lebhafte Treiben auf dem Markt wird an jedem Wochenende sowie auch am Ostermontag von fröhlichen Jazz- und Swing-Klängen begleitet, die in Form von Live-Konzerten dargeboten werden.

Wir verlosen 3 x 2 Deluxe Gutscheine inklusive einer Speise, einem Getränk und einem Ostermarkt-Häferl als Andenken!

Die Gutscheine werden unter den Namen der Gewinner:innen an der Infohütte des Ostermarkt Schloss Schönbrunn hinterlegt. Teilnehmer:innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Es gibt keine Barablöse und nicht abgeholte Gutscheine verfallen. Alle Leistungen eines Gutscheines (Getränk und Speise) müssen bei einem Stand eingelöst werden und können nicht auf mehrere Stände aufgeteilt werden. Gültig sind sie bei allen gastronomischen Anbietern während des gesamten Ostermarkts (bis 2. April 2024).