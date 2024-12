Ottakringer BrauWerk feiert 10-jähriges Jubiläum

Am 14. September 2024 wird es festlich, denn die Ottakringer Kreativbrauerei, das BrauWerk, feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Diese stolze Marke wird mit einem großen Event gebührend gefeiert, und alle Bierfreunde und Feierlustigen sind herzlich eingeladen, mitzufeiern.

Ein Jahrzehnt Kreativbrauerei

Seit seiner Gründung hat das Ottakringer BrauWerk die Bierlandschaft Wiens mit einer Vielfalt an innovativen und kreativen Biersorten bereichert. Die Brauerei steht für Experimentierfreude und handwerkliche Perfektion, und das Jubiläum ist die perfekte Gelegenheit, dies zu zelebrieren. Die Gäste dürfen sich auf eine breite Auswahl an frisch gebrauten Bieren freuen, die den einzigartigen Charakter des BrauWerks widerspiegeln. Ein besonderes Schmankerl: Die Bierpreise an diesem Tag sind wie vor 10 Jahren! Ein echter Grund zur Freude für alle, die nostalgische Preise und exzellenten Geschmack schätzen.

Das Programm des Jubiläumsfests

Die Feierlichkeiten beginnen bereits um 11 Uhr, wenn die Tore der Brauerei geöffnet werden. Den Gästen steht ein Tag voller Musik, gutem Essen und natürlich erstklassigem Bier bevor. Ab 17 Uhr wird die Band “Portobello” die Stimmung mit Live-Musik anheizen und das Publikum mit ihren Klängen begeistern. Wer danach noch Energie zum Tanzen hat, kann sich auf ein DJ-Set freuen, das die Nacht zum Tag machen wird.

Kulinarische Highlights mit Kimbo Dogs

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Der Foodtruck von “Kimbo Dogs” wird vor Ort sein und den Gästen eine Auswahl an köstlichen Hot Dogs und Snacks anbieten. Die perfekte Begleitung zu einem kühlen Bier aus dem BrauWerk.