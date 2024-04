Berufe mit Zukunft: Vielfalt als Ressource erkennen

Wer Bildung denkt, muss PH sagen. Mitten im Herzen von Favoriten werden an der Pädagogischen Hochschule Wien Menschen in pädagogischen Berufen aus. und auch weitergebildet. Seit mehr als einem Jahr hat die Ausbildungsstätte mit großer Tradition einen großen neuen Schwerpunkt. Mit „Urban Diversity Education“ rücken Themen wie Vielfalt, Mehrsprachigkeit als Ressource und nicht als Defizit, unterschiedliche Lebenswelten in den Fokus der Ausbildungsprogramme.

Zukunftsfit

Und weil am Campus Bildung bereits ab dem Kindergarten gedacht wird und als lebenslanges Lernkonzept verstanden wird, bietet die PH Wien auch entsprechende Ausbildungen an. Von der Elementarpädagogik über die Primarstufe, Sekundarstufe, die Berufsbildung und Freizeitpädagogik finden sich Lehrgänge, Fortbildungsangebote und Spezialisierungen im reichhaltigen Programm der Hochschule wieder. Pädagogische Berufe sind Berufe mit Zukunft.