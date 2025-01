Palmers krönt den Kaffeesiederball mit funkelnden Diademen

Der Kaffeesiederball zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen Österreichs und verbindet Eleganz, Kultur und Wiener Charme.

In diesem Jahr krönt Palmers, ein ikonisches österreichisches Unternehmen, diese Veranstaltung durch eine ganz besondere Kooperation mit einem exklusiv für die Debütantinnen entworfenen Diadem.

Perfekte Harmonie von Tradition und Innovation

„Palmers als traditionelles österreichisches Unternehmen gehört mit seinen prägnanten Geschäften genauso zum Wiener Stadtbild wie die Wiener Kaffeehäuser, deshalb ist diese strategische Kooperation eine große Bereicherung für uns alle!“, erklärt KR Wolfgang Binder.

Unter der kreativen Leitung von Christof Cremer, dem künstlerischen Leiter des Kaffeesiederballs, entstand ein einzigartiges Schmuckstück, das das diesjährige Ballmotto „Walzer-Schani Frühlingskaffee“ eindrucksvoll widerspiegelt. Das Diadem beeindruckt durch zarte goldene Verästelungen in klassischer Dreieckskomposition, besetzt mit bunten Kristallen, die perfekt mit der Blumendekoration der Debütantinnen harmonieren. So fügt sich das filigrane Accessoire nahtlos in das Gesamtkunstwerk des Balls ein.

Ein Zeichen für Selbstbewusstsein und Glamour

Getreu dem Motto „Palmers krönt dich“ erhalten die 100 Damen des Eröffnungskomitees ein eigens für den Ball 2025 gestaltetes Diadem, das nicht nur den Abend verschönert, sondern auch als bleibende Erinnerung an dieses besondere Ereignis dient. „Unter dem Motto ‚Wir krönen alle Frauen‘ schenken wir den Debütantinnen des Balls ein bleibendes Andenken an ihren unvergesslichen Auftritt. Damit setzen wir ein Zeichen für Selbstbewusstsein und Glamour, das perfekt zu Palmers passt!“, so MMag. Barbara Bleier-Serentschy, Director of Marketing & Communications bei Palmers.

Auch die Debütantin Sarah Schwarz zeigt sich begeistert: „Das Diadem ist eine wunderschöne Erinnerung an einen der für mich schönsten Wiener Traditionsbälle! Wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung und natürlich die vielen musikalischen Highlights wie Alle Achtung und die Ö3 Disco!“

Eleganz auf der Tanzfläche: Die Rolle der Tanzschule Elmayer

Wie jedes Jahr übernimmt die renommierte Tanzschule Elmayer die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherrenkomitees. Mit ihrer Expertise sorgen sie für eine makellose Darbietung und eine eindrucksvolle Einstimmung auf den Abend, der Eleganz und Anmut zelebriert.

Die Palmers-Kutsche als Symbol für Tradition und Moderne

Ein weiteres Highlight des Balls ist die ikonische Palmers-Kutsche, die als exklusives Fotomotiv die Verbindung von Tradition und Modernität symbolisiert. Sie bietet den Gästen eine perfekte Gelegenheit, bleibende Erinnerungen an diesen besonderen Abend festzuhalten.

Die Bedeutung der Debütantinnen

Die Geschichte der Debütantinnen geht auf die Zeit zurück, als junge Frauen in der höfischen Gesellschaft eingeführt wurden. Mit der Verlagerung der Bälle ins Bürgerliche wandelte sich das Konzept, doch die traditionellen Elemente – weiße Kleider, lange Handschuhe und Kronen oder Diademe – blieben erhalten. Heute symbolisieren die Debütantinnen das Herzstück der Ballkultur und verleihen dem Event einen Hauch von Nostalgie und Anmut.