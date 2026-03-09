Mit dem praktischen Tagesticket heißt es: einsteigen, aussteigen und genießen – so oft man möchte. Insgesamt neun Stationen entlang der Strecke ermöglichen es, den Schlosspark im eigenen Tempo zu erkunden. Wer einen Lieblingsplatz entdeckt, kann einfach aussteigen, die Umgebung genießen und anschließend mit der nächsten Bahn weiterfahren.

Beliebt bei Groß und Klein

Die Panoramabahn erfreut sich großer Beliebtheit: Mehr als 140.000 Fahrgäste nutzten das Angebot bereits im vergangenen Jahr. Besonders geschätzt wird die komfortable und barrierefreie Fahrt, die auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl problemlos möglich ist.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Bahn fährt vollständig elektrisch und ermöglicht damit eine nachhaltige Erkundung des historischen Parks – mitten im Grünen und ohne Lärm oder Abgase.

Von Brunnen bis zur Gloriette

Entlang der Strecke warten zahlreiche Highlights des Schlossparks: prachtvolle Brunnen, kunstvolle Statuen und weitläufige Gartenanlagen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Gloriette auf der Hügelkuppe des Parks.

Von hier bietet sich ein beeindruckender Panoramablick über Wien und Schloss Schönbrunn. Dank der Panoramabahn gelingt auch die Auffahrt zur Gloriette ganz mühelos – und die Rückfahrt durch den Park wird zum entspannten Ausklang des Besuchs.

Tickets für die Panoramabahn Schönbrunn sind online über die Website oder direkt vor Ort an der Station beim Kronprinzengarten erhältlich.

