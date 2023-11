Kulinarische Fusion: Müller begeistert im Club X

Die elfte Saison des exklusiven Member Clubs der DOTS GROUP verspricht, die Gaumen seiner Mitglieder mit einer bahnbrechenden kulinarischen Erfahrung zu verwöhnen.

Die Eröffnung dieses Saisonzyklus markiert einen bedeutenden Moment, da der renommierte Spitzenkoch Patrick Müller, der durch sein Auftreten im TV-Format „Silent Cooking“ bekannt wurde, eine radikale Fusion kulinarischer Genres vorstellt – eine Verschmelzung von Cucina Povera und Fine Dining.

Schweigender Koch tischt auf

Für Feinschmecker und Liebhaber exquisiter Küche ist Patrick Müller kein Unbekannter. Seine Fähigkeit, scheinbar gegensätzliche kulinarische Welten zu vereinen, hat ihn in die vorderste Reihe der Gastronomieszene katapultiert. Cucina Povera, ein traditioneller Ansatz der italienischen Küche, der die Einfachheit von Zutaten und Techniken betont, trifft hier auf die Raffinesse und Eleganz des Fine Dining – ein wahrhaft gewagtes Unterfangen.

Patrick Müller erlangte Bekanntheit als schweigender Koch in der TV-Show „Silent Cooking.“ Seine Philosophie des schweigsamen Kochens spiegelte sich in dem berühmten Ausspruch „Kochen ist ein Handwerk und kein Mundwerk“ („Die Zeit“) wider. Mit dieser Einstellung eroberte er die Herzen der Zuschauer und etablierte sich als unverwechselbare Persönlichkeit in der Kochwelt.

Patrick Müller x Club X

Der Member Club der DOTS GROUP ist berühmt für seine Fähigkeit, die exklusivsten Erlebnisse zu kultivieren und seine Mitglieder mit unvergesslichen Veranstaltungen zu überraschen. Die Wahl von Patrick Müller als kulinarischer Leiter dieser Saison bestätigt den Ruf des Clubs, stets wegweisende und innovative Genüsse zu präsentieren.

„Die Möglichkeit im ‚Club X‘ zu kochen, hat Parallelen zur TV-Show: Exquisite Sounds und kulinarisches Handwerk ohne lauten Kommentar. Ich kann hier meine Leidenschaft frei entfalten und meine kulinarische Philosophie einer knallharten Fusion aus Cucina Povera und Fine Dining zum Leben erwecken. Für mich ist Kochen ein kunstvolles Handwerk, bei dem die Qualität des Geschmacks im Mittelpunkt steht. Es gilt weiterhin: Der Geschmack zählt mehr als tausend Worte“, so Müller.

„Patrick Müller am Josper-Grill zu haben, ist der Beginn einer neuen kulinarischen Ära im ‚Club X‘. Seine schweigsame und punktegneuae Präzision, die ohne große Worte auskommt, spiegelt sich in jedem seiner Gerichte wider. Unsere Mitglieder und deren Gäste werden seine unkonventionelle Herangehensweise an die Kulinarik erleben und dürfen sich auf magische Geschmackskompositionen mit bodenständigem Impetus freuen“, ist Ho überzeugt.

Das Menü

Die pointierte Speisekarte von Patrick Müller wartet mit Highlights vom Jsoper-Grill auf, die traditionelle italienische Küche in Dialog mit internationalem Anspruch setzen. Als Starter werden gedämpften Garnelen, mit Limetten und Meersalz veredelt, serviert. Liebhaber von Sashimi wird das Beef Sashimi erfreuen, während Fleischgenießer vielfältige Steak Cuts wie Tomahawk, Hochrippe, T-Bone und das zarte Lady Steak genießen können. Veggie-Genießer können sich auf Sellerie im Ganzen, in Trüffel-Zitronenbutter geschmort, freuen. Liebhaber von klassischer italienischer Küche lassen sich von Risotto Milanese und Linguini mit Salbei begeistern. Als Beilagen werden Ofengemüse und frischer Salat gereicht. Nicht zu vergessen: Der fangfrische „Catch of the Day,“ dessen Verfügbarkeit je nach Gewicht und Tagesangebot variiert.