Penzing: 2-Jahres-Jubiläum des ersten Bezirksmarktes

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Der hart erarbeitete erste Wochenmarkt im 14. Bezirk ist schon zwei Jahre alt. Zuletzt gab es allerdings Unruhe.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es nicht nur Begeisterung und lobende Worte zum ersten Bezirksmarkt im Matznerviertel. Vor allem die politische ­Opposition kritisierte, dass in der Goldschlagstraße zu wenig los sei, an den Markt-Donnerstagen zu wenig Gäste vorort wären. Daher auch die Idee eines zusätzlichen Marktes bei der S45-Station Breitensee.

Mehr Belebung

Die Mehrheitspartei SPÖ und Bezirks­chefin Michaela Schüchner sind dagegen, „eine Konkurrenz im eigenen Haus zu schaffen“. Vielmehr gilt es den Matznermarkt noch stärker zu unterstützen. Die Penzinger können das jeden Donnerstag von 12 bis 19 Uhr mit ihren Einkäufen – es gibt Gemüse, Obst, Käse, Milchprodukte, Fleisch bishin zu Feinkost und Blumen. Und um den Marktbesuch noch reizvoller zu machen, werden neuerdings bei freiem Eintritt ab 16 Uhr eigene Veranstaltungen organisiert.

Spezielle Veranstaltungen

Am 4. April findet das große zweijährige Jubiläum des Marktes statt. Mit einem interessanten Programm: Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit, es gibt Live-Musik mit Patricia Hill & Band, um 18 Uhr startet die Tombola-Ziehung, bei der Besucher Köstlichkeiten vom Markt gewinnen können. Weiter geht es eine Woche später am 11. April mit einer Kunst-Installation, dann gastiert am 18.4. ein Pop-Up-Chor mit Eva Wannerer und am 2.5. musizieren „Klezmer & Wir“ in der Goldschlagstraße. Mehr Infos: https://matznerviertel.at/markt-neutral/

Jahrestag: Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Bezirksrat Andreas Eisenbock mit Standlern des Matznermarktes treffen sich zum zweijährigen Jubiläum (Bild: Lukas Arnold).