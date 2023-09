Penzing bittet erstmals zum Job-Speed-Dating

Interessante Idee von Bezirksvorstehung Penzing, dem Bildungsinstitut ibis acam, der Wirtschaftskammer und dem Arbeitsmarktservice: Am 3. Oktober wird von 9 bis 14:30 Uhr zum Job-Speed-Dating geladen.

Wer sich beruflich neu orientieren oder sich über Jobmöglichkeiten informieren möchte, ist am 3.10. im Festsaal der Bezirksvorstehung Penzing in der Hütteldorfer Straße 188 genau richtig. Die Veranstaltung bietet eine einfache Informations- und Vernetzungsmöglichkeit für Arbeitssuchende und Unternehmen. Ziel ist es, direkt miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle teilnehmenden Betriebe – sowohl kleinere regionale als auch große Traditionsfirmen – sind mit Ansprechpersonen und Infos zu freien Stellen vor Ort.

Es kann weitergehen

Sollten sich beide Seiten finden und in nähere Gespräche eintauchen wollen, dann steht dem nichts mehr im Wege. Also sollten alle Interessierten ihre Lebensläufe zum Job-Speed-Dating in die Hütteldorfer Straße 188, Festsaal im 1. Stock mitbringen. Nähere Infos auch unter https://www.wko.at/site/wko-im-bezirk/wien-14-penzing/Job-Speed-Dating-Penzing.html oder https://www.ibisacam.at/ausbildungjob/job-speed-dating/.