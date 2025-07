Logistik mit Zukunft: Post startet Lehre für Brief- und Paket-Profis

Ab Herbst 2025 bringt die Österreichische Post einen modernisierten Lehrberuf an den Start: Brief- und Paketlogistik. Zwei neue Spezialisierungen und viele Entwicklungsmöglichkeiten machen die Ausbildung zukunftsfit. Wer Organisation liebt, gerne mit anpackt und dabei Sicherheit sucht, ist hier genau richtig.

Mit dem neuen Ausbildungsjahr ersetzt die Österreichische Post den bisherigen Lehrberuf „Nah- und Distributionslogistik“ durch das neue Berufsbild „Brief- und Paketlogistik“. Ziel ist es, junge Talente noch besser auf die Anforderungen im Logistikbereich vorzubereiten – und das praxisnah, technisch fundiert und mit klaren Perspektiven für die Zukunft.

„Mit diesem neuen Lehrberuf schaffen wir eine Ausbildung, die den Anforderungen einer modernen Logistik gerecht wird – praxisnah, zukunftsorientiert und mit klaren Entwicklungsperspektiven für junge Talente“, so Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Post AG.

Zwei Schwerpunkte, viele Chancen

Der neue Lehrberuf bietet zwei Spezialisierungen:

Distribution : Fokus auf Zustellung, Tourenplanung, Kundenkontakt und administrative Aufgaben

Logistikzentren : Schwerpunkt auf Sortierung, Sendungsannahme, Technik und Förderanlagen

In beiden Bereichen lernen Lehrlinge auch, wie man Projekte managt, Personal einteilt oder Qualität sichert – ideale Voraussetzungen für spätere Führungsrollen, etwa in der Teamleitung oder Standortorganisation.

Benefits, die ankommen

Wer bei der Post lernt, bekommt mehr als nur eine gute Ausbildung. Lehrlinge profitieren zum Beispiel von:

Lehre mit Matura

Finanzierung des Führerscheins bei Verbleib im Unternehmen

Zugang zur neuen Benefit-Plattform goodie mit Rabatten, Prämien, Essensgutscheinen, Gesundheitsangeboten und kostenlosem Konto bei der bank99

Eigener Lehrlings-Akademie mit individuellen Seminaren zur Förderung persönlicher Stärken

Dazu kommt ein attraktives Einkommen: Je nach Lehrjahr liegt die Bezahlung bei rund 1.000 bis zu 1.900 Euro brutto pro Monat.

Jetzt noch bewerben

Aktuell bildet die Post rund 250 Lehrlinge in acht verschiedenen Lehrberufen aus. Wer sich für die Lehre Brief- und Paketlogistik interessiert, sollte sich rasch bewerben – für den Start im September 2025 sind nur noch wenige Plätze frei. Auch Maturant*innen sind willkommen. Was zählt, ist vor allem Motivation, Lernfreude und Teamgeist.

Alle Infos zur Bewerbung und den Lehrberufen gibt’s auf der Website der Österreichischen Post.