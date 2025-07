Job in der Energieberatung: Mit Fachwissen zu klimafitten Häusern

Hitzewellen, steigende Energiekosten und der Wunsch nach mehr Wohnkomfort – die Nachfrage nach professioneller Energieberatung wächst. Wer hier mit Expertise helfen will, findet bei DIE UMWELTBERATUNG die passende Ausbildung. Der nächste Grundkurs startet im November in Wien. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Die Ausbildung zur Energieberaterin ist vielseitig. Sie verbindet Theorie mit praktischen Übungen. „Energieberaterinnen bauen ihr Know-how in einer umfangreichen Ausbildung auf. Sie erhalten bauphysikalische Grundlagen, führen Berechnungen zur Energieeffizienz durch und werden theoretisch und praktisch auf die Beratungssituationen vorbereitet“, erklärt Claus Hollweck von DIE UMWELTBERATUNG. Im Mittelpunkt steht die Sanierung mehrgeschoßiger Wohnbauten im städtischen Bereich.

Klimaschutz und Komfort: Was Energieberater*innen leisten

Energieberater*innen helfen, Gebäude fit für heiße Sommer und kalte Winter zu machen. Sie zeigen, wie man mit baulichen Maßnahmen, Sonnenschutz oder Begrünung die Hitze draußen hält – ganz ohne Klimaanlage. Wenn passive Kühlung nicht ausreicht, erarbeiten sie energieeffiziente Lösungen für aktive Kühlung. Auch beim Heizen oder bei der Nutzung erneuerbarer Energie sind sie wichtige Ansprechpersonen. Sie beraten neutral und helfen, Angebote richtig zu bewerten.

Das lernen die Teilnehmer*innen

Die Ausbildung deckt viele Themen ab – von Dämmung und Fensterqualität bis zu erneuerbaren Energien. Dazu kommen praktische Tipps für den Alltag, etwa zum richtigen Lüften. Die Inhalte sind breit gefächert:

Gebäudehülle und Baukonstruktionen

Außenverschattungen für Hitze- und Sonnenschutz

Nutzer*innenverhalten im Alltag

Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Warmwassertechnik

Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität

Bau- und Wohnrecht sowie Fördermöglichkeiten

Kommunikation und Beratungspraxis

Zwei Kurse – ein Ziel

Die Ausbildung besteht aus einem Grundkurs und einem Fortgeschrittenenkurs. Im Grundkurs geht es um die Basics – von Bauphysik bis Energieeffizienz. Der nächste Grundkurs startet am 4. November 2025. Danach folgt der Fortgeschrittenenkurs, der tiefer in die Praxis führt. Die Teilnehmerinnen begleiten erfahrene Beraterinnen und beraten später selbst – mit Feedback und Unterstützung. Der nächste Fortgeschrittenenkurs beginnt am 23. September 2025.

Jetzt anmelden und mitgestalten

Wer sich für die Ausbildung interessiert, findet alle Infos zu Terminen, Kosten und Fördermöglichkeiten unter www.umweltberatung.at/ausbildungen-energieberater-in oder unter Tel. 01 803 32 32.