Penzing erblüht: Die „Gartelsaison“ kann starten

Der offizielle Auftakt findet am Donnerstag, 18. April, um 17 Uhr in der Hütteldorfer Straße 188 statt. Vorträge von Experten und eine Pflanzentauschbörse warten.

Juchuuu: Es wird wärmer, der Frühling hält Einzug und die Blumen zeigen schon Lust aufs Erblühen. In Penzing ­wird die Gartensaison am Donnerstag, 18. April, um 17 Uhr eingeläutet. Bezirkschefin Michaela Schüchner lädt in die Vorstehung (Hütteldorfer Straße 188) zu einem bunten Blumenstrauss voll Programmpunkten. Ganz nach dem Motto: „Es darf kräftig gegartelt werden!“

Vorträge und Tauschbörse

Kurze Vorträge von Gärtnern aus dem Bezirk mit praktischen Tipps zum Garteln in der Nachbarschaft wird es ebenso geben wir eine Pflanzentauschbörse für Damen und Herren mit dem grünen Daumen. Und für Speis und Trank ist ebenso gesorgt. Damit die Bezirksvorstehung für das leibliche Wohl sorgen kann, wird um Anmeldung bis 4.4. gebeten: Telefon (+43 1) 4000 14111 oder kommunikation@bv14.wien.gv.at. Infos dazu gibt es auch bei der Gebietsbetreuung unter https://www.gbstern.at/termine/detail/2387/