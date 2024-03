Penzing: Männerlauf gegen Gewalt an Frauen

Am 22. März findet bereits der fünfte von der Initiative StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt organisierte Männerlauf gegen Gewalt an Frauen und Kindern statt.

Beim Lauf sind insbesondere Männer dazu aufgerufen, gemeinsam in grünen und blauen StoP-Shirts (welche bereitgestellt werden) in gemütlichem Tempo eine Runde von ca. 5 km zu laufen oder zu radeln. Grundsätzlich dürfen aber alle, unabhängig von Geschlechtsidentität, mitmachen.

Heuer schon sieben Todesopfer

In neun von zehn Fällen von häuslicher Gewalt ist der Täter ein Mann. 2023 sind 26 Frauen in Österreich Opfer eines Femizids geworden. Und in den ersten zweieinhalb Monaten diesen Jahres mussten schon wieder sieben Frauen sterben. Deshalb möchte StoP ein sichtbares und öffentliches Zeichen für besseren Gewaltschutz und mehr Präventionsarbeit setzen. Treffpunkt für die 5 Kilometer lange Strecke ist die Sargfabrik, Sportdresse werden zur Verfügung gestellt. Es geht darum, Spaß an der gemeinsamen Bewegung zu haben und Zivilcourage zu zeigen. Es ist kein Wettbewerb – dabei sein ist alles.

Wann: am 22. März um 19 Uhr

Treffpunkt: vor der Sargfabrik in der Goldschlagstraße 169