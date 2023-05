„Petrus-Oratorium“ zum Jubelfest der „Königinnen“

Anlässlich des 100-jäh­rigen Gründungsjubiläums des einflussreichen Ordens der Missionsschwestern „Königin der Apostel“ präsentiert die in Hernals situierte internationale Vereinigung in der Kreuzwiesengasse 9 eine Aufführung des bekannten „Petrus-Oratorium“ von Siegfried Fietz.

Die Aufführung findet am Samstag, 20. Mai, um 16 Uhr in der Herz-Jesu-Sühne­kirche am Dr. Josef-Resch-Platz statt. Das geistlich-musikalische Werk für Soli, Chor und ­Orchester soll die Gnade Gottes veranschaulichen. Das Oratorium zeigt den Weg von Petrus vom Fischer über den Zweifler, den spontan Begeisterungsfähigen und späteren Jesus-Verleugner bis hin zum Menschenfischer. Die Schwes­tern trainieren in ihrem Mutterhaus in Neuwaldegg schon seit Wochen mit männlicher Unter­stützung für die Festver­anstaltung.