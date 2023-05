Pfingstferien: Jeder Zweite urlaubt im Inland

Nächstes Wochenende ist Pfingsten. 23% der Österreicher nutzen das lange Wochenende für einen Urlaub. Steiermark, Kärnten und Oberösterreich sind hierbei die Top-Destinationen.

Im Rahmen eines Urlaubsradars befragte die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) gemeinsam mit den Meinungsforschern von mindtake 1.000 Österreicher nach ihren Urlaubsplänen für das Pfingstwochenende: 23% der Befragten nutzen die freien Tage für einen Urlaub, 53% davon werden ihn im Inland verbringen. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die über Pfingsten einen Urlaub geplant haben, diesen im Inland verbringen werden. Ein Ergebnis, das auch ÖHV-Präsident Walter Veit freut, aber nicht überrascht. Er betont, dass die österreichischen Top-Hotels in Bezug auf Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis im internationalen Vergleich unschlagbar sind und die einheimischen Gäste dies zu schätzen wissen.

Top 3 Destinationen: Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

Am beliebtesten bei den Inlandsurlaubern zu Pfingsten: die Steiermark mit 21%, Kärnten mit 18% und Oberösterreich mit 13%. Rund ein Fünftel der befragten Österreicher waren noch unentschlossen, ob sie die freien Tage für Urlaub nutzen wollen. Veit ist überzeugt, dass so manche davon das Feiertagswochenende letztendlich im Hotel genießen werden. Insbesondere in den beliebten Reisezielen empfiehlt des sich aber, frühzeitig zu buchen. Dies gilt auch mit Blick auf den Sommer: „Wer sich ein Zimmer in seinem Lieblingsreiseziel sichern möchte, sollte schnell sein, um mögliche Enttäuschungen zu vermeiden. Und man sollte nicht vergessen: Das beste Angebot erhält man, wenn man direkt beim Hotel bucht.“