Pirouetten, Stunts & Co: Holiday on Ice verzauberte

Ein Wintermärchen auf Eis hat die Herzen von mehr als 60.000 Besucherinnen und Besucher in Wien höher schlagen lassen. Die weltberühmte Eis-Show „Holiday on Ice“ begeisterte das Publikum mit atemberaubenden Kunststücken und spektakulären Choreografien.

SUPERNOVA

Die Stars der Show SUPERNOVA, darunter Wesley Campbell, Vanessa James und Eric Radford, zeigten ihr Können und brachten das Publikum zum Staunen. Besondere Highlights waren auch die Auftritte der amtierenden Weltmeister und Olympiasieger im Eistanz, Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron. Zum ersten Mal waren mit Celina Profanter und Joelle Maria Nasheim auch zwei österreichische Eiskunstläuferinnen Teil des Ensembles.

„Mehr als 60.000 Besucherinnen und Besucher sind der beste Beweis für die hohe Qualität der beliebtesten Eisshow der Welt. Auf der nur 3,5 cm starken Eisfläche der Wiener Stadthalle wurde eine der härtesten Sportarten der Welt in Kunstform und auf Olympia-Niveau geboten.“, so Finanzstadtrat Peter Hanke.

Voller Einsatz

Während der mehrere Tage andauernden Show fanden bis zu drei Vorstellungen pro Tag statt, und das 78-köpfige Team trainierte auch vor und nach den Shows auf dem Eis. Das harte Engagement wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit tosendem Applaus belohnt. Principal Eiskunstläufer Wesley Campbell sagte: „Wir lieben Wien. Die Beziehung, die wir zum Publikum aufbauen, ist hier einfach fantastisch.“

Mit einem Feuerwerk auf dem Eis endete das Gastspiel von Holiday on Ice in Wien und das Team reiste bereits am selben Tag weiter nach Paris.

A NEW DAY

Von Mittwoch, den 17. bis Sonntag, den 28. Jänner 2024 wird Holiday on Ice mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show für zwei Wochen in der Wiener Stadthalle gastieren. Mit „A NEW DAY“ wird 80 Jahre Holiday on Ice gefeiert!

„Wir laden die Menschen ein, zu träumen und sich wieder in unsere Welt und unsere Natur zu verlieben. A NEW DAY öffnet die Herzen und Augen für das einmalige Geschenk, als Mensch auf dieser bunten Welt leben zu dürfen. Ich denke, jetzt ist genau die richtige Zeit, uns daran zu erinnern,“ so Francisco Negrin, Kreativdirektor von A NEW DAY.

Tickets sichern

Tickets sind ab sofort ab 29 Euro erhältlich. Ermäßigungen gibt es für Kinder bis 15 Jahre. Sichern Sie sich im Februar 2023 einen Frühbucherbonus mit minus 30 Prozent auf alle Vollpreistickets unter www.stadthalle.com oder beim Ticketservice unter der Telefonnummer 01/79 999 79.