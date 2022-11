Poetry Slam Meisterschaft: So bist du live dabei

Erstmals ist Wien der Austragungsort der Deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften. Das Finale findet am 4. und 5. November im Volkstheater und im Burgtheater statt. Wer keine Tickets für die Finals hat, kann die Slams live auf W24 mitverfolgen.

Finalshows

Höhepunkt der Meisterschaften sind das Team-Finale am 4. November im Volkstheater und das Einzel-Finale am 5. November im Burgtheater. Beide werden live auf W24 und w24.at ausgestrahlt. Der „SLAM 22“ wird vom Wiener Kulturverein FOMP und der Slam Poetin und Musikerin Yasmin Hafedh (Yasmo) ausgerichtet. „Es ist die größte Freude und Ehre, die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam endlich nach Wien bringen zu dürfen! Und nachdem die Finals ausverkauft sind, sind wir mehr als froh und dankbar, dass W24 diese übertragen! 1000 Liebe!“, so Slam Poetin und Musikerin Yasmin Hafedh aka Yasmo.

„Mit der Übertragung der Finalshows der Poetry Slam Meisterschaften zeigen wir einmal mehr, wie breit die Kulturhauptstadt Wien aufgestellt ist. Unser Livestream ermöglicht es allen, die kein Ticket mehr für die bereits ausverkauften Finalshows ergattern konnten, dabei zu sein“, freut sich W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

SLAM 22 Live auf W24