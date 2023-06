Praterstraße: Bauarbeiten behindern Verkehr

Am Montag, 19. Juni 2023, beginnen die Vorarbeiten für die Umgestaltungsmaßnahmen in der Praterstraße und der Aspernbrückengasse im 2. Bezirk. Geplantes Bauende ist September nächsten Jahres.

Aufgrund der Bauarbeiten und Umgestaltung kommt es zu Behinderungen für Rad- und Autofahrer sowie den öffentlichen Verkehr. Fußgänger bleiben weitestgehend unbehelligt. Im Zuge der Bauarbeiten und Umgestaltung

Radweg wird gebaut

Auf der stadtauswärts führenden Seite entsteht auf einer Länge von über 900 Metern – von Aspernbrücke, über Aspernbrückengasse und Praterstraße – ein bis zu 4,5 Meter breiter baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Der bestehende ca. 1,50 m breite stadteinwärts führende Ein-Richtungs-Radweg in Praterstraße und Aspernbrückengasse bleibt erhalten und wird verbreitert. Auf der Fahrbahn stadtauswärts vom Donaukanal bis zum Praterstern entfällt ein Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr.

Bäume werden gepflanzt

Insgesamt werden 51 neue Bäume und 18 Hochstammsträucher gepflanzt. Die großkronigen Platanen entlang der Praterstraße bleiben als Schattenspender erhalten, die bestehenden Baumscheiben werden saniert. In der Aspernbrückengasse wird entlang des neuen Zwei-Richtungs-Radwegs ein zusätzlicher Grünstreifen mit Bäumen errichtet. Auch auf der gegenüberliegenden Seite entsteht entlang des Ein-Richtungs-Radwegs ein Grünstreifen mit Hochstammsträuchern.

Trinkbrunnen und neue Bänke

Im Zuge der Umgestaltung der Praterstraße werden auch die Bereiche um den Therese-Krones-Park, den Nestroyplatz und den Rosl-Berndt-Platz aufgewertet. Zwei Wasserspiele und sechs neue Bäume sorgen künftig am Nestroyplatz und am angrenzenden Therese-Krones-Park für Kühlung. Der Rosl-Berndt-Platz erhält ein Wasserspiel und zusätzliche Grünflächen. Insgesamt werden entlang der Route sechs Trinkbrunnen errichtet. 20 neue Bänke und 60 Einzelsitzgelegenheiten laden schon bald zum Verweilen und Ausruhen ein. 80 zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten runden das Angebot für Radfahrende ab. Die Gehsteige entlang der Praterstraße werden mit hellen Betonsteinen gepflastert. Die Fahrbahn wird während der Umgestaltungsarbeiten in weiten Teilen der Aspernbrückengasse und Praterstraße saniert.

Umleitungen für Radfahrer

Für den Radverkehr besteht bereits eine Umleitung von Aspernbrücke über Untere Donaustraße und Franzensbrückenstraße bis Praterstern und bleibt weiterhin aufrecht. Diese Umleitung kann in beide Richtungen genutzt werden. Für den stadteinwärts führenden Radweg (Praterstern über Praterstraße und Aspernbrückengasse bis Aspernbrücke) wird ab 26. Juni eine Umleitung von Praterstern über Heinestraße, Zirkusgasse, Komödiengasse und Große Mohrengasse eingerichtet.

Sperre für Autos

Ab 19. Juni kommt es abschnittsweise zu ersten Verkehrseinschränkungen für den motorisierten Verkehr. Ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung bleibt jeweils frei. Ab 3. Juli in der Nacht beginnen umfangreiche Arbeiten in der Praterstraße. Ab dem Nestroyplatz wird die Praterstraße in Richtung Praterstern gesperrt. Eine eingeschränkte Zufahrt bis zum Nestroyplatz über Aspernbrückengasse und Praterstraße ist nur von der Unteren Donaustraße möglich. In Fahrtrichtung stadteinwärts bleibt ein Fahrstreifen aufrecht. Im Abschnitt zwischen Rotensterngasse und Nestroyplatz erfolgt eine Umleitung über Rotensterngasse, Weintraubengasse und Schrottgießergasse. Die Einbahnführung in Weintraubengasse, Schrottgießergasse und Tempelgasse (zwischen Ferdinandstraße und Czerningasse) wird provisorisch umgedreht.

Einschränkungen für Busse

Die Buslinie 5A, die in der Praterstraße zwischen der Rotensterngasse und dem Nestroyplatz stadteinwärts fährt, wird ab 3. Juli auf Baudauer von der Rotensterngasse über die Kleine Mohrengasse und die Schmelzgasse kurzgeführt. Die Haltestellen „Nestroyplatz/Praterstraße“ und „Nestroyplatz“ werden vorübergehend aufgelassen. In der Kleinen Mohrengasse 1-3 wird eine Ersatzhaltestelle errichtet. Die Nachtbuslinie N25 wird ab 3. Juli über Dampfschiffstraße und Franzensbrückenstraße umgeleitet.

Zufahrt zur Tiefgarage

Die Tiefgarage Praterstraße 31 (Galaxy Tower) ist ab 3. Juli auf Baudauer in der Nacht nur über Dampfschiffstraße, Franzensbrückenstraße, Praterstern, Praterstraße, Rotensterngasse und Weintraubengasse erreichbar. Stellplätze, Taxistandorte, Ladezonen und Fahrradabstellanlagen im Baubereich werden bedarfsgemäß je nach Baufortschritt verlegt, reduziert oder provisorisch entfernt. Die Zufahrten zu den genehmigten Garagenstellplätzen bleiben weitgehend aufrecht.