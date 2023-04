Mit dem N61 problemlos durch die Nacht

Während manche „Atemlos durch die Nacht“ hetzen, kann man es im 23. Bezirk zu späterer Stunde ruhiger angehen. In Liesing gibt es ein nämlich neues Angebot für Nachtschwärmer. Der Rufbus N61 hat seit dem Wochenende eine neue zusätzliche Linienführung.

In den Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird der Rufbus zwischen Liesing, Rodaun und Kalksburg geführt. Die Streckenführung vom Maurer Hauptplatz bis Rodaun übernimmt während dieser Zeit die Nachtbuslinie N60. Damit ist nun auch der Bereich Kalksburg direkt an das Nachtnetz an diesen Tagen angebunden. Die Betriebszeiten sind von 1:00 bis 5:00 Uhr.