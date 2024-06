Projekt „Ein grünes Tor nach Strebersdorf“ wird wahr

Ein Ort zum Verweilen mit Sitzgelegenheiten, Grünflächen und Trinkbrunnen soll künftig im Bereich der Rußbergstraße zwischen Prager Straße und Berlagasse entstehen. Die Idee zu „Ein grünes Tor nach Strebersdorf“ wurde beim Floridsdorfer Klimateam eingereicht.

Die Umsetzung der klimafitten Umgestaltung wird in den kommenden Monaten unter Einbeziehung der lokalen Gewerbetreibenden, Anrainer und Nutzer geplant und voraussichtlich im nächsten Jahr durchgeführt. Am 8. Juni wird die Gebietsbetreuung vor Ort sein, um Passanten und Nutzer zu dem Thema zu befragen.

GB* mit an Bord

Für die Befragung von lokalen Geschäftsleuten und Bewohnern zur Umgestaltung hat Bezirksvorsteher Georg Papai die Gebietsbetreuung Stadterneuerung für die Bezirke 19 und 21 ins Boot geholt. In einem Konsultationsverfahren werden Experten der GB* die Wünsche und Bedürfnisse von Anrainern, Gewerbetreibenden und Nutzern des Bereichs erheben. Neben Gesprächen mit Gewerbetreibenden wird die GB* am 8. Juni vor Ort sein und Passanten, Interessierten und Nutzern die Möglichkeit geben, ihre Sicht auf eine potenzielle Umgestaltung zu äußern.

Wie es weitergeht

Die Ergebnisse dieser Befragung bilden die Grundlage für die weitere Planung der Umgestaltung im nächsten Jahr. Fabian Mayrhofer von der GB*: „Bedürfnisse und Interessen von Nutzergruppen einzubringen, ist uns stets ein wichtiges Anliegen. Deshalb freuen wir uns sehr, das Projekt begleiten zu können.“ „Die große Zahl an beim Klimateam eingebrachten Ideen hat gezeigt, dass wir in Floridsdorf zusammen an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, unseren Bezirk noch lebenswerter und klimafreundlicher zu machen. Jetzt brenne ich darauf, mit der Umsetzung der Siegerprojekte starten zu können“, sagt Bezirksvorsteher Georg Papai.