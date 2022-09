„Rabenhof-Feeling“ in Transdanubien

Das Erfolgskonzept des Rabenhof Theaters im Gemeindebau (Rabengasse 3) wird in andere Bezirke „exportiert“. Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen bringt das Rabenhof Theater bereits ab Oktober ausgewählte Gemeindebau-Erfolgsshows und Publikumslieblinge in die VHS-Veranstaltungszentren nach Floridsdorf, Liesing und in die Seestadt – und ermöglicht so der kulturellen Peripherie unter dem Titel „Rabenhof-Feeling“ gewohnt unterhaltsamen Kunstgenuss.

Neue Produktionen

Das Herbst-Programm startet am 20. September mit der Show „Österreichs Writing Stars“: Austro-Celebritys treten in der „härtesten Literatur-Battle seit der Erfindung des Bachmann-Preises“ an, fürs Publikum lesen Stermann und Grissemann um die Wette. Host des Abends: Michael ­Ostrowski. Ab 6. Oktober bietet Stefanie Sargnagel in „Heil“ eine „energetische Reinigung“, Dirk Stermann lädt ab 12. 10. zu seinem Solo „Zusammenbraut“. Infos: rabenhoftheater.com