Rabenhof-Feeling in den Volkshochschulen

Ab Oktober bringt das Rabenhof Theater (3. Bezirk) gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen Publikumslieblinge in die Bezirke! Erstmals finden Vorstellungen auch in Favoriten statt. Mit dabei sind Künstler wie Robert Palfrader, Thomas Maurer, Stermann & Grissemann sowie Andreas Vitásek.

Die Kooperation zwischen Rabenhof Theater und Wiener Volkshochschulen geht in die nächste Runde und bringt auch im heurigen Herbst tolle Gemeindebau-Shows und Publikumslieblinge in die VHS-Veranstaltungszentren in Floridsdorf, Liesing, der Seestadt und erstmals auch in Favoriten. Im Sinne einer Dezentralisierung des kulturellen Angebotes bringt die Zusammenarbeit seit 2022 Erfolgsproduktionen des Rabenhof Theaters direkt zu den Wienern.

Highlights mit bewährten Rabenhof-Künstlern

Freuen können sich die Besucher auf einen satirischen Streifzug durch Österreich bei „Die Tagespresse History“ sowie auf die Staatskünstler (Robert Palfrader, Florian Scheuba und Thomas Maurer) mit ihrer neuen Show „Alte Hunde – Neue Tricks“. Weiters im Angebot: „Gags, Gags, Gags“, ein Abend der Parodie, Persiflage und Polemik von und mit Stermann und Grissemann. Mit dabei ist auch Volksschauspieler und Star-Kabarettist Andreas Vitásek als „Der Herr Karl“. Termine und Tickets: www.rabenhof.at