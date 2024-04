Start in die Zweiradsaison: Mit RAINER’s Nachteulen-Aktion schnell auf Tour!

Start in die Zweiradsaison: Sechs bis acht Wochen müssen Motorradfans zu Saisonstart normalerweise warten, um einen Service-Termin zu bekommen.

Mit der „Nachteulen-Aktion“, verkürzt die Werkstatt im RAINER Megastore diese Wartezeit auf zwei Wochen. Am 27. April lädt RAINER außerdem zum Motorrad Testtag auf den Scheiblingstein.

Frühlingserwachen für Biker

Noch herrscht Aprilwetter, doch die Sonne gewinnt an Kraft. Die Lust auf die erste Ausfahrt mit dem Motorrad steigt ins Unermessliche. Wer jetzt zu spät dran ist, den bestraft die Werkstatt. Nicht so im RAINER Megastore: Dort wird rund um die Uhr geschraubt, um allen Zweiradfans den rechtzeitigen Start in die Saison zu verkürzen. Mit der Nachteulen-Aktion schafft es die Mannschaft der RAINER Werkstatt die Wartezeit auf einen Servicetermin von sechs bis acht Wochen auf zwei zu beschränken.

27. April: RAINER Motorrad Testtag am Scheiblingstein

Für Zweirad-Fans hält RAINER noch ein weiteres „Zuckerl“ parat. Am 27. April lädt das Unternehmen, das heuer sein 65-Jahre-Jubiläum feiert, zum Motorrad Testtag beim Landgasthaus Scheiblingstein in Klosterneuburg ein. Zwischen 9 und 17 Uhr können alle neuen Yamaha-Modelle in Augenschein genommen und bei geführten Probefahrten getestet werden. Zusätzlich gibt es auf ausgewählte Yamaha-Modelle einen Rabatt von 15%. Für alle die noch auf der Suche nach dem perfekten Outfit sind wird vor Ort auch eine Auswahl an Zubehör und Bekleidung präsentiert.

Zum RAINER Motorrad Testtag anmelden kann man sich unter folgender Internetadresse: www.rainer.co.at/unternehmen/aktuelles/rainer-testtage-2024.html

Nachteulen-Aktion: Wer sich sputet kommt früher dran

Im Rahmen der Nachteulen-Aktion, die ab sofort startet, wird unter anderem folgendes angeboten:

• Service

• Reparatur

• Schadensabwicklung

• Auswinterung und am Ende der Saison die Einwinterung

Ein Termin kann entweder per Telefon (+43 (01) 60166-0) oder per Mail (office@rainer.co.at) vereinbart werden. Zwar „schrauben“ die Mitarbeiter der Werkstatt bis Mitternacht, dennoch sollte man sich sputen. Es gilt das „First Come – First Serve“-Prinzip, oder zu Deutsch wer sich zuerst anmeldet wird zuerst bedient.