Rammstein geben 2023 Zusatzkonzert in Wien

Am 26. Juli spielen die deutschen Superstars von Rammstein ein Konzert im Wiener Ernst-Happel Stadion. Durch den großen Ansturm auf den Kartenvorverkauf, der am 8. September gestartet wurde, hat sich die Band entschlossen ein weiteres Konzert am 27. Juli 2023 zu spielen.

Kultband aus Berlin

Die Band Rammstein wurde 1994 in Berlin gegründet und wurde schnell zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten Bands in Deutschland. Ihr einzigartiger Musikstil, der Elemente aus Metal, Industrial und elektronischer Musik kombiniert, hat sie zu einer der einflussreichsten Bands ihrer Generation gemacht. Sie haben weltweit über 35 Millionen Alben verkauft und gewannen zahlreiche Preise, darunter zwei Grammy Awards.

Hier geht’s zum Vorverkauf: https://www.oeticket.com/artist/rammstein/