BGM Ludwig reagiert auf rassistischen Provinz-Sager

Gottfried Waldhäusl, Niederösterreichischer Landesrat (FPÖ), empörte am Dienstag in der Puls-24-Sendung „Pro und Contra“ mit einem rassistischen Sager, direkt an eine Schülerin gerichtet. Nun reagierte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig auf den Provinz-Politiker und stellt klar: „Es geht um das Miteinander – in Wien halten wir zusammen!“

Einladung ins Rathaus

Was war passiert? Eine Wiener Schülerin hat in der Sendung erklärt, dass viele aus ihrer Klasse nicht in Wien wären, wenn Waldhäusls Migrationspolitik umgesetzt wäre. Die Antwort des Politikers schockierte: „Dann wäre Wien noch Wien“.

„Die zutiefst menschenverachtenden Aussagen sind abzulehnen“, bekräftigt Michael Ludwig. Ludwig lud die betroffene Schulklasse nun zu sich ins Rathaus ein „um deutlich zu machen, dass ich mit jungen menschen über die Zukunft unserer Stadt spreche. Und da ist ein Thema ganz wichtig: Das Miteinander.“