Rauch und Glücksbringer: Ein Silvester im Rauchfangkehrer-Museum

Warum gelten Rauchfangkehrer*innen als Glücksbringer? Was macht diesen traditionellen Beruf so besonders? Antworten auf diese Fragen gibt das „Rauchfangkehrer-Museum“ in der Klagbaumgasse 4 (4. Bezirk), das am Silvester-Nachmittag seine Pforten öffnet.

Von 14.00 bis 17.00 Uhr lädt das Museum zu einer Reise durch die Geschichte des Rauchfangkehrer-Berufs ein. Neben der Dauer-Ausstellung, die Werkzeuge, Berufsbekleidung, historische Dokumente und andere Exponate zeigt, gibt es die Sonder-Ausstellung „Schall & Rauch“. Hier werden über 60 antike Radios aus den Jahren 1919 bis 1974 präsentiert. Diese außergewöhnlichen Geräte stammen aus der Sammlung von Robert Köck, der einige Exemplare auch zum Verkauf anbietet.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Museumsleiterin Anna-Theres Stern und ihr Team empfangen die Besucherinnen in der traditionellen Uniform der „Schwarzen Zunft“ und stehen für Erinnerungsfotos bereit. Erwachsene erhalten einen Glücksbringer, während Kinder mit süßen Schokoladen-Rauchfangkehrern beschenkt werden. Der Eintritt ist kostenlos, und die Rauchfangkehrerinnen verabschieden sich mit einem herzlichen „Prosit Neujahr“.

Besuch und Kontakt

Die Ausstellung bietet einen spannenden Einblick in die Welt des Rauchfangkehrer-Handwerks, von den Ursprüngen bis heute. Für weitere Informationen:

Telefon: 734 35 40

E-Mail: rauchfang@bezirksmuseum.at