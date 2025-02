Rekord-Ergebnis der Sternsinger im 15. Bezirk

110 fleißige Mädchen und Burschen der Pfarren von Rudolfsheim-Fünfhaus können einen großen Erfolg feiern. Ihre Sammlung zu Jahresbeginn bringt 40.000 Euro an Spenden.

Sie trotzten Kälte und Wind und zeigten, dass die Tradition der Sternsinger nicht nur am Land gut ankommt. 110 Kinder und Jugendliche aus den Pfarren Akkonplatz, Hildegard Burjan und Reindorf waren vom 3. bis 6. Jänner mit 30 Begleitern im ganzen Bezirk unterwegs.

Spendenfreude

Die Gesänge und Sprüche der Mädchen und Burschen kamen in den Haushalten gut an – in Summe wurde das Bezirks-Rekordergebnis von 40.000 Euro gesammelt. Die Spenden kommen 500 Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika zugute. Damit hofft die Katholische Jungschar, das Leben von vielen Tausenden Kindern ­ändern zu können.

Die kleinen Helden

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die Türen aufgemacht und gespendet haben“, betont Diakon Árpád Paksánszki von der ­Gemeinde Neufünfhaus zur Dreikönigsaktion. „Es ist einfach schön, mitanzusehen, was das Mitgehen bei Kindern und Jugendlichen auslöst. Wenn sie mit roten Wangen und oft noch kleinen Füßen die tausendste Stufe hochstapfen …“