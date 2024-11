Rekord-Sanierung des Salvador-Allende-Hofs

In Rekordzeit ist der erste Teil der Sanierung des Salvador-Allende-Hofs abgeschlossen worden. Jene Häuser, die an der Simmeringer Hauptstraße 190-192 gelegen sind, wurden in den letzten Jahren thermisch saniert, modernisiert und um moderne Dachgeschoße mit Terrassen erweitert. Bewohner freuen sich jetzt über mehr Wohnqualität und und Wohnraum.

Die Mieter der 534 Wohnungen mussten bei der Rundumerneuerung ihr gewohntes Zuhause nicht verlassen. Insgesamt 64 moderne Dachgeschosswohnungen sind durch sanfte Verdichtung entstanden. Die Bewohner leben nun in modernen barrierefreien Häusern und ihr Heizwärmebedarf sinkt dank thermischer Sanierung um satte 73 Prozent. Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál freut sich über das gelungene Projekt: „Hier sorgen thermisch-energetische Verbesserungen und sanfte Nachverdichtung für zusätzlichen leistbaren Wohnraum. Die Bewohner profitieren davon durch eine deutliche Absenkung des Heizwärmebedarfs und ein mehr an Wohnqualität.“

Wiener Premiere für Einsatz von Stiegenhaus-Entkernung

Für mehr Barrierefreiheit entkernte man die Stiegenhäuser der Wohnhäuser aus den 60-er komplett, errichtete sie neu und versah sie mit 32 modernen Aufzugsanlagen. Alle Wohnungen auf diesen Stiegen sind nun rollstuhlgerecht und stufenlos erreichbar. Alle Freibereiche sind barrierefrei gestaltet und wurden um Kinder- und Jugendspielplätze erweitert. „Hier ist aus traditionsreichem Simmeringer Bestand ein zukunftsfähiges modernes Zuhause für alle Generationen entstanden, das zum Verweilen bis ins hohe Alter einlädt“, so der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Nachhaltigkeitsgedanke durchzieht gesamtes Sanierungskonzept

Wärmedämmung an den Fassaden, neue Keller- und Stiegenhausfenster und die Sammlung von Regenwasser für die Bewässerung der Grünanlagen tragen dem ökologischen Gedanken in Sachen Klimaschutz bei der Sanierung Rechnung. Nistkästen an den Fassanden bieten Mauerseglern, Turmfalken und Fledermäusen ein sicheres Zuhause.

Sanierung am Wilhelm-Kress-Platz ist im Laufen

Der zweite Teil der Sanierung bei der Anlage am Wilhelm-Kress-Platz 29-30 mit 622 Wohnungen wird voraussichtlich Ende 2028 abgeschlossen sein. Mit 113 modernen Dachgeschosswohnungen und 46 neuen Aufzugsanlagen entsteht auch dort moderner, nachhaltiger Wohnraum für alle Generationen.

Gesamtsanierung des Allende-Hofs im Überblick