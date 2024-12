Remise als Vorzeigeprojekt: Begrünung und Wohnungen

Die Remise der Wiener Linien in Kagran wird in den kommenden zehn Jahren erweitert, eine Fläche von 20.000 m² begrünt sowie rund 900 Wohnungen neu errichtet.

Die Wiener Linien erweitern ihr Straßenbahnnetz und verdichten mit der neuen Linie 27 das Öffi-Angebot in Floridsdorf und der Donaustadt.

Da ein dichteres Öffi-Netz entsprechende Infrastruktur benötigt, investiert der Verkehrsbetrieb verstärkt in die Modernisierung seiner Bahnhöfe und Gleise. Die Remise Kagran wird in den kommenden zehn Jahren modernisiert und erweitert. Der Ausbau der Remise ist Anlass für ein umfassendes Stadtentwicklungsprojekt in Kagran, das auf verschiedenen Ebenen Mehrwert für die Bewohner*innen bringt.

Mobilitätswende

Das Projekt entsteht auf einer Gesamtfläche von rund 35.000 m² – mehr als die Hälfte des Areals wird dabei begrünt. Um den vorhandenen Platz effizient zu nutzen, entstehen über der Remise 900 Wohnungen, die Hälfte davon ist gefördert.

„Durch den Umbau der Remise verdoppeln wir die Abstellflächen für unsere Straßenbahnen in Kagran und bringen den Bim-Bahnhof auf den neuesten Stand der Technik. Wir bauen das klimafreundliche Öffi-Angebot aus und schaffen damit eine wichtige Voraussetzung für die Mobilitätswende und eine nachhaltige Zukunft der Stadt“, so Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich.