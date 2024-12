Riesenerfolg: 9.000 Besucher beim „Landstraßenfest“!

Was für ein Fest! Drei Tage lang hatten Wien Mitte The Mall, Talia und das Center Wien Mitte letztes Wochenende die Landstraße in eine riesige Festzone für die ganze Familie verwandelt. 9.000 Besucher waren gekommen, um sich bei Spiel, Spaß und Show-Acts bestens zu unterhalten.

Auch Florian Richter, Center Manager von Wien Mitte The Mall, zeigte sich über den großen Zuspruch, den das Fest bei der Bevölkerung im 3. Bezirk hervorrief, begeistert. „Dank der großzügigen Unterstützung unserer Partner ist es uns wieder gelungen, ein abwechslungsreiches und kostenloses Programm auf die Beine zu stellen, bei dem von Jung bis Alt für jeden etwas dabei war. Allen Beteiligten möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne ihre tatkräftige Mithilfe wäre dieses Fest nicht möglich gewesen“, so Richter.

Show-Acts, Spielespaß und gute Musik sorgten für großartige Stimmung

Und tatsächlich gab es bei dem alljährlich stattfindenden Familienfest viel zu sehen und noch mehr zu entdecken. So sorgten die DJs von Radio Wien für „einfach gute Musik“, der Kasperl machte seine Späße und hunderte Kinder tobten sich an den Kreativstationen mit Kindermalen, Kinderschminken, der Bastelwerkstatt der Schlaraffenland Kids und vielem mehr aus. Aber auch die Großen kamen auf ihre Kosten. Für Stimmung sorgten ESC-Teilnehmer Cesár Sampson, Beat Poetry, die Lesung der Erfolgsautorin Sarah Saxx und natürlich der Showtanz der Tanzschule Thomas Kraml mit den Dancing Star Profis.

Premiere: Erstmals wurde der Wien Mitte Award vergeben

Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des ersten Wien Mitte Awards an die scheidende Thalia-Filialleiterin Michaela Bokon, die von Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Susanne Wessely, Landtagsabgeordneter Patricia Anderle und Elisabeth Fixl, Marketingleiterin von Wien Mitte The Mall, geehrt wurde. „Dieser Preis richtet sich an alle Persönlichkeiten, die sich um den Standort Wien Mitte verdient gemacht haben. In diesem Jahr geht der Dank an Michaela Bokon, die ihre Filiale in Wien Mitte zu einer der erfolgreichsten Buchhandlungen der gesamten Thalia-Gruppe gemacht hat. Diese beeindruckende Leistung ist vor allem ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Fähigkeit, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln, zu verdanken. Michaela Bokon zählt nicht nur zu den herausragenden Buchhändlerinnen Österreichs, sondern hat das Unternehmen durch ihr Streben nach Exzellenz, ihre Kreativität und ihre stete Bereitschaft, neue Wege zu gehen, nachhaltig geprägt und inspiriert“, so Elisabeth Fixl.

