Veganuary: RITTER SPORT Double Crunch aus dem Burgenland

RITTER SPORT erweitert sein veganes Sortiment und begrüßt 2025 die neueste Sorte: VeganDouble Crunch.

Als Marktführer im veganen Schokoladensegment in Österreich mit einem Anteil von 43 Prozent [1] setzt das traditionsreiche deutsche Familienunternehmen einen weiteren Meilenstein, um den wachsenden Bedürfnissen der Konsument:innen gerecht zu werden.

Genuss trifft Nachhaltigkeit

Die neue 100-Gramm-Tafel vereint cremige Schokolade mit knusprigen Cornflakes und gerösteten Maisstückchen und sorgt so für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Nachhaltigkeit zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die gesamte Produktionskette – vom Kakaoanbau bis zum Endprodukt, unterstützt durch die Zertifizierungen des Rainforest Alliance Cocoa Program und des Fairtrade Cocoa Program.

„Ich freue mich sehr, pünktlich zum Veganuary unsere neueste vegane Sorte Double Crunch vorstellen zu können. Seit der Einführung unseres veganen Sortiments im Jahr 2016 haben wir kontinuierlich spannende Neuheiten hinzugefügt. Neben der Double Crunch zählen auch unsere beliebten Sorten wie Crunchy Mandel, Roasted Peanut, Salted Caramel, Crispy Cookie und Crunchy Voll-Nuss zu unserem Portfolio. Besonders stolz bin ich darauf, dass alle pflanzlichen Sorten in unserem Werk in Breitenbrunn im Burgenland, dem Vegan-Headquarter von RITTER SPORT, produziert werden.“ Wolfgang Stöhr Geschäftsführer RITTER SPORT Österreich

Pflanzliche Schoko-Vielfalt mal Sechs

Die neue Vegan Double Crunch sorgt durch die Kombination von salzig-gerösteten Maisstückchen und knusprigen Cornflakes für einen doppelten Knuspereffekt – ideal für Veganer:innen und alle Schokoladenliebhaber:innen, die pflanzliche Alternativen bevorzugen. Auch das bestehende vegane Sortiment bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis, ganz ohne Milch: Die cremige Schokoladenmasse wird aus einer speziellen Mischung aus Haselnusspaste und Vanille sowie teilentöltem Mandelmehl hergestellt. Der milde Edelkakao aus Nicaragua verleiht den pflanzlichen Schokoquadraten eine feine Note.

Die neue Double Crunch wird gemeinsam mit den beliebten Sorten Crunchy Mandel, Roasted Peanut, Salted Caramel, Crispy Cookie und Crunchy Voll-Nuss ab Januar 2025 im Handel erhältlich sein.

Vegan-Trend in Österreich

Der Trend zum veganen Lifestyle reißt nicht ab: Rund 5 Prozent der Österreicher:innen ernähren sich mittlerweile vegan, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet. Damit liegt Österreich im europäischen Vergleich an der Spitze, dicht gefolgt von Deutschland mit 4 Prozent. [2]

Acht Jahre nach der Einführung der ersten veganen Sorte ist RITTER SPORT hierzulande Marktführer im veganen Segment mit einem Anteil von 43 Prozent [3]. Neben überzeugten Veganer:innen und Vegetarier:innen entdecken auch immer mehr Flexitarier:innen die Vorteile pflanzlicher Alternativen. Menschen mit einer Laktoseintoleranz schätzen die milchfreien Optionen, und selbst eingefleischte Schokoladenfans sind vom pflanzlichen Sortiment von RITTER SPORT begeistert.

Die sechs pflanzlichen Sorten von RITTER SPORT werden seit 2021 für den Weltmarkt exklusiv im burgenländischen Werk in Breitenbrunn produziert – auch die neue Sorte Double Crunch.

Nachhaltigkeit von der Kakaopflanze bis zum Endprodukt

RITTER SPORT bezieht für sein gesamtes Sortiment seit 2018 Kakao, der nach Rainforest Alliance Cocoa und Fairtrade Kakaoprogramm zu 100 Prozent zertifiziert ist. Die Kakaomasse für das vegane Sortiment stammt aus dem Cacao-Nica Programm, mit dem RITTER SPORT seit über 30 Jahren den nachhaltigen Kakaoanbau in Nicaragua unterstützt. Rund 3.200 Bäuerinnen und Bauern, die in 20 Kooperativen organisiert sind, liefern jährlich rund 1.200 Tonnen nachhaltigen Edelkakao an RITTER SPORT.