RITTER SPORT im neuen Design – quadratisch-praktisch mit Fokus auf Nachhaltigkeit

RITTER SPORT, die Nummer 2 am heimischen Schokolademarkt, zeigt sich ab sofort auch in Österreich im neuen, nachhaltigen Look.



Haptisch ansprechend verpackt in matter, recyclebarer Folie punkten die Schokoladetafeln künftig als Kommunikationsflächen mit wichtigen Infos zum Thema Nachhaltigkeit, denn die köstlichen Schokoquadrate werden aus Kakao aus 100 Prozent zertifiziert nachhaltigem Bezug hergestellt. Ein aufgedruckter QR-Code führt zu weiterführenden Fakten über die Kakaoherkunft. Das Rainforest Alliance Siegel und die exemplarische Vorstellung von Kakaobauern und -bäuerinnen, stellvertretend für die langjährigen Partnerschaften in den Anbaugebieten, unterstreichen die Nachhaltigkeitskommunikation. Die Informationsoffensive auf der neuen RITTER SPORT Verpackung soll Verbraucher:innen direkt am POS bei der Entscheidung helfen. Denn für 72,2 Prozent der Österreicher:innen ist lt. Umfrage Nachhaltigkeit ein entscheidendes Kriterium beim Schokoladekauf.



RITTER SPORT Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Stöhr über das neue Verpackungsdesign: „Im Laufe der letzten Jahre wurde das Design unserer Schokoladeverpackungen immer wieder angepasst. Die Verpackung ist für uns im Laufe der Zeit zu einer der wichtigsten Kommunikationsflächen geworden. Mit dem aktuellen Design-Relaunch ist es uns nun gelungen, den Platz auf unseren Schokoquadraten optimal für Informationen zu unseren vielfältigen Nachhaltigkeitsinitiativen zu nutzen. Das neue Design rückt auch die für jede Sorte charakteristischen Zutaten optisch stärker in den Vordergrund. All dies sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit am POS und gibt somit eine optimale Orientierungshilfe beim Einkauf für unsere Konsumenten und Konsumentinnen. Übrigens: Optisch erhielt der neue Look bei Marktforschungstests Bestnoten – vor allem von der jungen Zielgruppe (18 bis 39 Jahre) wird er als moderner und natürlicher als bisher empfunden.“



Nachhaltigkeit im Fokus

RITTER SPORT nimmt seit Jahren eine Vorreiter-Rolle beim Thema Nachhaltigkeit ein. Alle Aktivitäten und Produktionsschritte des Unternehmens sind vom Leitbild „Wirtschaften im Einklang mit Mensch und Natur“ geprägt. In punkto Kakaoherkunft setzt RITTER SPORT seit 2018 als erster großer Tafelschokoladehersteller beim gesamten Sortiment auf 100 Prozent zertifiziert nachhaltigen Bezug. Diese Aspekte sind künftig gut sichtbar auf der Vorderseite der Schokoquadrate platziert.



In Nicaragua gründete RITTER SPORT als damals erster Schokoladehersteller vor 10 Jahren eine eigene Kakaofarm El Cacao. Für den Kakaoanbau wird knapp die Hälfte der 2.500 Hektar genutzt, rund 1.200 Hektar bestehen aus Wald- und Feuchtgebieten. Auf El Cacao setzt RITTER SPORT neue ökologische und soziale Maßstäbe im Kakaoanbau. 2022 erwartet RITTER SPORT auf El Cacao eine Ernte von etwa 600 Tonnen Edelkakao und zahlt damit weiter in die Idee einer nachvollziehbaren Lieferkette ein.

Zusätzlich zur Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit ist RITTER SPORT auch die sorgfältige Wiederverwertung der Verpackungsmaterialien wichtig. Die Kooperation mit der ARA (Altstoff Recycling Austria) unter dem Motto „Wir wollen deine Rohstoffe zurück“ bringt die Rohstoffe fachgerecht in den Recyclingkreislauf und trägt so zum Umweltschutz bei.



Transparenz als Entscheidungskriterium

Nachhaltigkeit ist beim Kauf von Schokolade ein wichtiges Kriterium. 72,2 Prozent der Österreicher:innen sind bereit, für nachhaltige Schokolade mehr zu bezahlen. Zudem trägt die Kennzeichnung von Nachhaltigkeit auf der Verpackung eindeutig zur Kaufentscheidung bei: 75,6 Prozent der österreichischen Bevölkerung geben an, dass Siegel auf der Vorderseite einer Verpackung die Entscheidung, nachhaltig produzierte Produkte zu kaufen, erleichtern.3 Das neue RITTER SPORT-Design folgt genau diesem Trend und platziert gut sichtbar Hinweise, die als Orientierung beim Einkauf dienen und in die Nachhaltigkeitskommunikation des Schokoladeherstellers einzahlen.

©RITTER SPORT