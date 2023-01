Robbie Williams gleich zweimal im März in Wien

Robbie Williams, der britische Pop-Superstar, kehrt endlich zurück nach Wien! Am 16. und 17. März 2023 wird er die Wiener Stadthalle rocken und seine Fans mit einer unvergesslichen Show verwöhnen. Mit seinem neuen Album „XXV“ feiert der Sänger seine 25-jährige Solokarriere und präsentiert eine Mischung aus neuen Songs und Klassikern.

Vom Take That-Mitglied zum Solo-Star

Robbie Williams hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass er zu den besten Entertainern der Welt gehört. Bereits in den 90er Jahren startete er seine Karriere als Mitglied der erfolgreichen Boygroup Take That. Williams trennte sich im Jahr 1995 von der Band und für eine Solokarriere. Er hat seitdem unzählige Hits wie „Millennium“, „Angel“, „Shes the one“, „Supreme“, „Kids“ und „Rock DJ“ produziert. Mit seinem neuen Album „XXV“ feiert er nun 25 Jahre Solokarriere und blickt auf seine größten Hits zurück.

Extraklasse

Robbie Williams‘ Konzerte sind immer ein Erlebnis der Extraklasse. Seine unglaubliche Bühnenpräsenz, seine unvergleichliche Stimme und seine unterhaltsamen Geschichten werden dafür sorgen, dass die Konzerte in der Wiener Stadthalle zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Tickets für die Abende sind im offiziellen Vorverkauf bereits ausverkauft. Über den oeticket-fanSALE können vereinzelt noch Tickets erworben werden. Hier gehts zur Ticketbörse: https://www.fansale.at/fansale/tickets/rock-pop/robbie-williams/502344