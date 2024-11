Robin Hoods Arche ruft zur Lebensmittelspende auf

Am Samstag, den 16. November, ruft der Künstler Robin in der Kleinhausgasse 21, Floridsdorf, zur großen Lebensmittelsammlung für Bedürftige und Obdachlose auf. Unter dem Motto “Lebensmittel für Bedürftige” sammeln Freiwillige haltbare Nahrungsmittel, die für ein Adventessen und zur Verteilung an Bedürftige genutzt werden.

Von 13 bis 16 Uhr können die Helfer:innen haltbare Lebensmittel wie Reis, Teigwaren, Mehl, Konserven, Gewürze, Milchprodukte und Süßigkeiten spenden. Robin bittet darum, nur ungeöffnete und nicht abgelaufene Produkte zu spenden, die mindestens bis zum 31. Dezember 2024 haltbar sind. Alkoholische Getränke sind nicht erwünscht.

Als Dankeschön gibt es einen besonderen Glücksbringer

Jede Spende erhält einen künstlerisch gestalteten Neujahrsglücksbringer. Dieser dient als kleines Symbol des Dankes und der Hoffnung und kann an Freunde und Familie weitergegeben werden.

Der Folgetag, der 17. November, ist der „Welttag der Armen“. Dieser Gedenktag wurde 2017 von Papst Franziskus ins Leben gerufen und macht auf die Bedürftigen in unserer Gesellschaft aufmerksam. Robin Hood’s Arche engagiert sich seit Jahren mit verschiedenen Aktionen für hilfsbedürftige Menschen. Damit setzt sie ein starkes Zeichen der Solidarität.