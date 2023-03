Römersteine aus dem Boden von Hernals

Mit der Präsentation der Fundberichte von Römerstein-Ausgrabungen aus dem Boden von Hernals ist die Historie des Bezirkes um eine Facette reicher geworden. Bezirksvorsteher Peter Jagsch und 80 Besucher lauschten dem Vortrag der Archäologin und Autorin Christa Farka im Festsaal des Amtshaus, als sie die Zuhörer in die Zeit um 330 nach Christi auf einen römischen Friedhof mitge­nommen hat.

Denkmalamt

Stein-Sarkophage von einflussreichen Römern waren zu sehen. Darstellungen von griechischen Sagen und Reliefs von Göttinnen zeigten den Totenkult der Führer der 10. römischen Legion, die in Vindobona den Stützpunkt hatte. Die Römersteine wurden bei Arbeiten an der ­Ottakringer Straße durch Zufall gefunden und restauriert. 40 Paletten voll mit Fund­stücken lagern jetzt in der Kartause Mauer­bach. Was den Präsidenten des Bundesdenkmalamts Christoph Bazil zur Aussage verleitete: „In Hernois gibt’s einfach ois!“