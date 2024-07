Sommerlicher Rollschuh-Spaß in der MILLENNIUM City

Die MILLENNIUM City präsentiert auch in diesem Jahr wieder eine besondere Sommer-Attraktion für alle Rollschuh-Enthusiasten.

Anzeige

Mitten im Shopping-Center, auf der Plaza im ersten Obergeschoß, wurde eine beeindruckende 100m2 große Rollschuh-Arena errichtet. Diese bietet den Besuchereine einzigartige Möglichkeit, ihre Runden auf Rollen zu drehen – und das vollkommen kostenlos.

Kostenlose Nutzung und Rollschuhverleih

Ein besonderer Service für die Besucherder MILLENNIUM City ist der kostenlose Verleih von Rollschuhen. Jeden Donnerstag bis Samstag können von 14 bis 18 Uhr Rollschuhe ausgeliehen werden, ohne dafür einen Cent bezahlen zu müssen. So wird sichergestellt, dass jeder die Gelegenheit hat, dieses spaßige Erlebnis auszuprobieren, selbst wenn man keine eigenen Rollschuhe besitzt.

Tipps & Tricks vom Rollschuh-Coach

Ein weiteres Highlight der Rollschuh-Arena ist der Rollschuh-Coach, der jeden Freitag um 15 Uhr vor Ort ist. Dieser gibt wertvolle Tipps und Tricks für Anfängerund Fortgeschrittene, um das Rollschuhlaufen noch sicherer und unterhaltsamer zu gestalten. So können alle Teilnehmer ihre Fähigkeiten verbessern und noch mehr Spaß auf der Rollschuhbahn erleben.

Perfekte Bedingungen trotz Sommerhitze

Auch wenn die Temperaturen draußen sommerlich heiß sind, sorgt die klimatisierte Umgebung der MILLENNIUM City dafür, dass man beim Rollschuhlaufen nicht ins Schwitzen gerät. Die Rollschuh-Arena bietet somit die perfekte Gelegenheit, auch an heißen Tagen aktiv zu sein und sich sportlich zu betätigen, ohne der prallen Sonne ausgesetzt zu sein.

Öffnungszeiten der Rollschuh-Arena

Die Rollschuh-Arena ist bis zum 3. August 2024 täglich (außer an Sonntagen) in Betrieb. Besucher können die Arena zu den regulären Öffnungszeiten des Shopping-Centers nutzen und das einmalige Angebot in vollen Zügen genießen.