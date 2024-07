Rundum erneuerte PENNY-Filialen eröffnen im Juli

Anfang Juli feiern die rundum erneuerten PENNY-Märkte in Wien ihre Wiedereröffnung. Die Filialen in der Märzstraße 33 in Rudolfsheim-Fünfhaus und Thaliastraße 138 in Ottakring bieten auf über 600 Quadratmetern eine breite Produktpalette von etwa 1.900 Artikeln.

Diese Märkte positionieren sich als regionale Nahversorger und zeichnen sich durch ihr einzigartiges Service-Angebot aus.

Frische und Fleisch: Ein besonderes Service-Angebot

Ein Highlight der neuen PENNY-Filialen ist das umfassende Frische-Angebot. Den ganzen Tag über sorgen Frischeheldfür eine beständige Versorgung mit frischem Obst und Gemüse. Als einziger Diskonter in Österreich bietet PENNY zudem Fleischhaueran, die Kundnicht nur beraten, sondern auch individuelle Fleischwünsche erfüllen. Das Fleisch der Eigenmarke „Ich bin Österreich“, sei es Schwein, Hendl oder Rind, stammt zu 100 % aus Österreich und wird hier auch geschlachtet. Durch die „Nose to Tail“-Philosophie wird Verschwendung entgegengewirkt, indem alle Teile des Tieres verarbeitet werden.

Heimische Produktvielfalt steckt in PENNY

PENNY legt großen Wert auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit. Die Eigenmarke „Ich bin Österreich“ umfasst über 200 Artikel aus heimischer Produktion. Im Bio-Segment bietet PENNY unter der Marke „ECHT BIO!“ eine Vielzahl an biologischen Produkten an. Zudem wird das Brot in den Filialen frisch von überwiegend österreichischen Bäckeraufgebacken. Mit der veganen Eigenmarke „Food For Future“ zeigt PENNY, dass Vielfalt nicht Verzicht bedeutet. Vegane Alternativen wie Fleischwurst, Hafermilch oder veganer Käse ergänzen das umfangreiche Sortiment.

PENNY unterstützt soziale Projekte und setzt auf Nachhaltigkeit

PENNY engagiert sich stark für soziale Projekte und Nachhaltigkeit. Als Partner des Österreichischen Roten Kreuzes unterstützt PENNY durch den Familien-Hilfsfonds Menschen in Notsituationen. Im Rahmen des klimapakt2020 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit verpflichtet sich PENNY zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen und zur Reduktion von CO2-Emissionen. Das gesamte Filialnetz wird zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt, und in den Filialen wird auf LED-Beleuchtung umgestellt. Eine innovative Kältetechnik nutzt die Abwärme der Kühlmöbel zur Beheizung der Filialen.

Auch die Reduktion von Plastik ist ein zentrales Anliegen. Seit 2018 wurden bei Obst und Gemüse bereits 127 Tonnen Plastik eingespart. Zusammen mit Waldquelle Mineralwasser hat PENNY die Initiative Stöpselwald ins Leben gerufen und durch gesammelte Getränkeverschlüsse bereits über 1.700 Bäume in Österreich gepflanzt.

Mit der Wiedereröffnung der PENNY-Filialen in Wien setzt der Diskonter neue Maßstäbe in Sachen Nahversorgung, Regionalität und Nachhaltigkeit. Kundkönnen sich auf ein umfangreiches, frisches und qualitativ hochwertiges Sortiment sowie auf zahlreiche umweltfreundliche Initiativen freuen.

„Mein Team und ich werden unsere Kund:innen mit fachkundiger Beratung sowie einem attraktiven Eigenmarken- und umfassenden Markensortiment überzeugen.“ versprechen die Filialleiter Company Name „Wir sind stolz, dass PENNY noch mehr Frische und regionale Produkte nach Wien bringt. Unsere Kund:innen erhalten eine große Auswahl an Eigenmarken sowie bekannte Marken zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Kai Pataky PENNY Geschäftsführer